Il make up colorato è il must have del beauty look PE 2019. Ecco i look più belli da copiare

Il make up su cui puntare? Il trucco colorato Primavera Estate 2019, per un beauty look pop e giocoso.

Occhi e labbra si tingono di colori intensi e brillanti come blu elettrico, rosa e lilla candy, regalando freschezza e luce al volto.

Il segreto per portarli? Focalizzarsi su un solo dettaglio statement e lasciare il resto del viso al naturale.

Contrast look statement da passerella con ombretto color block blu elettrico e labbra rosse matt.

Il trucco rosa è uno dei più interessanti di stagione. Eccolo sugli occhi, a tutta palpebra, abbinato a un tocco di arancio nella prima parte dell'occhio.

Graphic liner giallo sole per un effetto intenso di grande tendenza.

Eyeliner grafico in bianco puro, una proposta cool da copiare assolutamente.

L'occhio viene bordato di nero, mentre la palpebra mobile è color sabbia. A sorpresa l'arcata sopraccigliare viene colorata di azzurro per un inedito effetto anni '70.

Il lilla pastello veste le palpebre per un effetto candy perfetto per la bella stagione.

Una scelta minimal ma glam per portare il colore nel proprio beauty look. La rima interna dell'occhio si accende con il kajal blu elettrico.

Nude look totale e labbra color mandarino glaze, per un make up fresco e pop.

Taupe e azzurro polvere abbinati in un beauty look chic e sofisticato.

Contrast look totale, con ombretto caldo color senape, labbra lilla freddo e smalto color corallo in finitura jelly.

L'ombretto blu viola sagoma l'occhio nella parte esterna dando allo sguardo un look felino.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Artwork: Elisa Costa