Il trucco Boy beat è la tendenza no make-up del momento: scoprite il trend con Grazia.it

Il trucco Boy Beat è l'ultima, nuovissima versione del trucco naturale effetto no-makeup. Si tratta di una tecnica che ha come scopo quello di enfatizzare le piccole imperfezioni del viso - come lentiggini, arrossamenti, occhiaie - per creare un look nude ma allo stesso tempo d'effetto e ricco di dettagli.

Particolarmente amato sui set fotografici professionali, questo look ha spopolato su Instagram, dove l'hashtag #boybeat raggiunge migliaia di contatti ogni giorno.

La chiave per realizzare un perfetto Boy beat è utilizzare poco prodotto, solo quando e dove serve. E' necessario inoltre sfumarlo fino a che non sia fuso interamente con l'incarnato. Via libera a prodotti per il contouring che scolpiscono e definiscono i contorni di viso e occhi, e a matite e gel che infoltiscono le sopracciglia. Per donare più dimensione al viso, aggiungete anche il disegno di qualche lentiggine.

Sir John, il celebre make up artist di Beyoncé, spiega la tendenza al magazine Allure definendo il Boy Beat come «un modo androgino di guardare al trucco che è maschile e insieme femminile (…) Niente fronzoli e niente abbinamenti eccessivi: bella pelle, viso strutturato, sopracciglia prominenti e ciglia pulite».

Scorrete l'articolo e scoprite tutti i prodotti e le tecniche per realizzare un perfetto Boy Beat, la tendenza no-makeup più cool del momento

Per la base, è fondamentale scegliere un prodotto idratante e non troppo pigmentato, che uniformi il colorito lasciando intravedere la grana della pelle e le piccole imperfezioni. Applicatelo con le mani e sfumatelo finché non sarà assorbito quasi completamente per un effeto iper naturale.

Il trucco boy beat enfatizza le piccole imperfezioni del viso, rendendole un punto di forza: simulate un lieve arrossamento di guance e labbra con un blush in tinta liquido. Sfumate il prodotto con i polpastrelli su guance, punta del naso e labbra picchiettando delicatamente.

Un piccolo step aggiuntivo, necessario per chi ha la pelle oleosa che tende ad ingrassarsi: diffondete questa polvere finissima con ampi movimenti circolari sulle zone del viso che tendono a lucidarsi durante il giorno.

Scolpire i contorni del viso è fondamentale per un look minimale e naturale come questo: scegliete una terra dal sottotono caldo e applictela su zigomi, fronte, mento e punta del naso, ovvero in tutte quelle zone che si abbronzano naturalmente dopo l'esposizione al sole.

Il trucco boy beat non è completo senza sopracciglia folte, naturali e cespuglose. Simulate questo look riempendo la sagoma sopracciliare con una matita tono su tono. Il trucco in più? Utilizzate la stessa matita per disegnare una pioggia di lentiggini su naso e guance.

Per quanto riguarda il trucco degli occhi, basterà accentuare le ombre naturali della palpebra sfumando uno o più ombretti opachi sui toni naturali del marrone e del terracotta. Per un look ancora più estremo e d'effetto, sfumate l'ombretto anche sulla rima ciliare inferiore.

Completate il look con una passata di mascara per allungare e separare le ciglia, avendo l'accortezza di eliminare eventuali grumi spazzolando le ciglia con uno scovolino pulito.

Credits Ph: Unsplash

Credits Ph: Elisa Costa