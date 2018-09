Occhi in primo piano e make up d'ispirazione anni Settanta/Ottanta: venite con noi e la nostra inviata speciale Claudia Ciocca nel backstage beauty della sfilata Tom Ford PE 2019 a NY

Un tributo alla moda e al glamour degli anni Settanta/Ottanta: tra capi in pelle, dettagli in pizzo e copricapo vintage, Tom Ford ha inaugurato la Fashion Week di New York strizzando l'occhio alla moda che ha segnato il suo debutto.





Passerelle che hanno celebrato la bellezza femminile grazie alla presenza delle top model più richieste del momento: da Gigi Hadid a Vittoria Ceretti fino a Kaia Gerber e Joan Smalls, è il trionfo di un nuovo concetto di seduzione che mescola energia e eleganza arricchite da un'attitude un po' irriverente, che tende a stupire e che rispecchia pienamente i codici di Tom Ford.

A partire dal make up firmato Diane Kendal che può essere definito semplicemente sensuale. Il focus è sugli occhi illuminati da una rivisitazione affascinante e dal tocco bohèmien del classico smokey eyes Tom Ford realizzato in una delicata nuance marrone e riscaldato da un accenno di oro dall'effetto riflettente e texturizzato.

Per dare vita a questo trucco occhi raffinato e multidimensionale la make up artist ha utilizzato l'Eye Color Quad in 01 Golden Milk mentre le sopracciglia sono scolpite e modellate con lo Brow Sculptor e le ciglia valorizzate da un'abbondante passata di mascara (è l'Extreme Mascara in 01 Raven). Infine, lo sguardo è reso ancora più profondo dall'Eye Defining Pen in 01 Deeper, utilizzata per creare una riga sottile lungo la rima ciliare superiore e dall'Eye Khol Intense in 02 Onyx, passato lungo la rima superiore e inferiore e poi sfumato verso l'esterno per creare un'ala.

L'intensità del trucco occhi è perfettamente bilanciata dal colore scelto per le labbra: è il nuovo mini rossetto Tom Ford Boys&Girls nella tonalità Ava, un neutral nude che rende ancora più sofisticato il finish. Il lipstick fa parte della nuova collezione Tom Ford Boys&Girls: 30 tonalità inedite disponibili nella finitura creamy, matte, metallic, ultra rich e sheer da combinare e sovrapporre per creare un colore personalizzato ma sempre puro, luminoso e impeccabile. Il merito è di una formula con estratto di semi di Soia, burro di Murumuru brasiliano e olio di fiori di Camomilla che rendono la texture ultra-cremosa e ultra piacevole.

L'incarnato delle modelle è reso perfetto dall'Illuminating Primer che esalta la radiosità della pelle mentre il Traceless Stick Foundation regala una copertura omogenea. Il rosa neutro e l'albicocca smorzato di Cheek Color in 06 Inhibition apporta un tocco di dolcezza alla ricercatezza femminile di tutto il look.





Infine, l'hairstyle, ideato da Orlando Pita, è caratterizzato da updo coperti da fasce color carne, rosa o nere.

Scoprite nella gallery il beauty look e i prodotti utilizzati per la sfilata newyorkese di Tom Ford SS19!

Tom Ford SS 2019: il backstage beauty La nostra inviata speciale a NY Claudia Ciocca pronta per la sfilata Tom Ford SS 2019.

Illuminating Primer



Traceless Stick Foundation

Tom Ford Boys&Girls in Ava

Shade and Illuminate



Eye Color Quad in 01 Golden Milk

Eye Defining Pen in 01 Deeper

Extreme Mascara in 01 Raven



Brow Sculptor

Eye Kohl Intense in 02 Onyx

Cheek Color in 06 Inhibition



Testo raccolto dalla nostra inviata a New York Claudia Ciocca.

Editing: Michela Marra e Daniela Losini

Photo Courtesy: Claudia Ciocca, Tom Ford Press Office