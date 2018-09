Tom Ford firma 30 nuove tonalità di rossetto Boys&Girls: scopritele con noi!

È impossibile resistere al fascino del rossetto e soprattutto è difficile scegliere una sola tonalità: il lipstick comunica uno stato d'animo, un'inclinazione ed è il complemento perfetto per qualsiasi tipo di outfit. È, insomma, più che un semplice modo di colorare le labbra.

Ecco perché non può esserci un unico prodotto per tutte le stagioni e per ogni momento. Tom Ford lo sa bene e ha deciso di ampliare la già super variegata collezione di lipstick Boys&Girls in grado di soddisfare le esigenze di tutte e di regalare un magic touch al beauty look.

Obiettivo: non fare mai pace con il colore! Ecco perché il famoso stilista ha deciso di celebrare la bellezza proponendo 30 nuove shade: rossetti che vanno dalle nuance più tenui a quelle più audaci, dalle super chic a quelle più glam e super catchy.

Da Alistar a Bryan, da Scott a Bella, i mini rossetti, ideali per le clutch (e ispirati ad amici, affetti personali e collaboratori di Tom Ford) sono stati ideati per essere applicati da soli o in un gioco di sovrapposizioni. Nei finish creamy, matte, metallic, ultra rich e sheer, ogni "Boy&Girl" suggerisce a noi amanti del colore un nuovo modo di abbinare, accostare e mischiare per dare vita a tonalità personalizzate che riescono sempre a colpire, a trasformarsi e trasformare.

Scegliete la vostra in base al mood!

Boys&Girls di Tom Ford: qual è la tonalità che indosserete oggi?

Non solo glamour: nel cuore della formula ci sono ingredienti rari ed esotici tra cui estratto di semi di soia, burro di Murumuru brasiliano e olio di fiori di camomilla che creano una texture ultra-cremosa e rendono l'applicazione decisamente morbida.

Il risultato è un colore puro e luminoso grazie a pigmenti sottoposti a un trattamento speciale per ottenere "the perfect pout".

Potete trovare i Tom Ford Boys&Girls in esclusiva presso Tom Ford Boutique (Via Verri 3, a Milano), La Rinascente (Piazza Duomo, Milano e Via del Tritone, Roma), Profumeria Mazzolari (Piazzetta Umberto Giordano, Milano), Profumeria Alla Violetta (Via dei Mille, Napoli), Profumeria La Viola (Livigno), Profumeria Aline (Piazza San Giovanni, Firenze), Profumeria Urbani (Bassano del Grappa) e presso i punti vendita Sephora e e-commerce del sito (www.sephora.it).

Sfogliate la gallery per scoprire tutte le nuove nuance!

Tom Ford Boys&Girls: i nuovi rossetti Tom Ford Boys&Girls Alistar

Tom Ford Boys&Girls Armie

Tom Ford Boys&Girls Bryan



Tom Ford Boys&Girls Chadwick

Tom Ford Boys&Girls Donovan

Tom Ford Boys&Girls Hudson



Tom Ford Boys&Girls Jagger

Tom Ford Boys&Girls Jordon

Tom Ford Boys&Girls Kendrick



Tom Ford Boys&Girls Li

Tom Ford Boys&Girls Lukas

Tom Ford Boys&Girls Mason



Tom Ford Boys&Girls Ori

Tom Ford Boys&Girls River

Tom Ford Boys&Girls Scott



Tom Ford Boys&Girls Ava

Tom Ford Boys&Girls Bella

Tom Ford Boys&Girls Camilla



Tom Ford Boys&Girls Cardi

Tom Ford Boys&Girls Cindy

Tom Ford Boys&Girls Gal



Tom Ford Boys&Girls Helena

Tom Ford Boys&Girls Imari

Tom Ford Boys&Girls Kaia



Tom Ford Boys&Girls Letitia

Tom Ford Boys&Girls Liora

Tom Ford Boys&Girls Sonja



Tom Ford Boys&Girls Tomoko

Tom Ford Boys&Girls Uma

Tom Ford Boys&Girls Jessica



/ 30 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...