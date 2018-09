The Blonds hanno collaborato con MAC Cosmetics per una collezione in limited edition. Scopritela con noi

Se è super glam e sparkling, allora è firmato “The Blonds”. I fashion addicted li conoscono bene per gli abiti favolosi - e caratterizzati da uno stile indubbiamente catchy – che portano in passerella: Phillipe Blond, il designer, e il direttore creativo David Blond hanno cominciato questa avventura professionale nel 2007, l'anno in cui hanno deciso di unire le forze e trasformarsi in un unico marchio di cui rappresentano «lo ying e yang».

Se amate il lusso, i corsetti e il look drama, è a loro che dovete rivolgervi. Come hanno fatto alcune star - Rihanna, Britney Spears e Gwen Stefani per esempio - perché il duo stilistico ama vestire le donne dal carattere forte (il loro sogno? Creare un outift speciale per Janet Jackson o Tina Turner).

Il loro stile irriverente non poteva che trovare in MAC Cosmetics un partner d'eccezione per una collezione make up shiny&sparkling. Scopritela con noi e leggete l'intervista in esclusiva per Grazia.it!

Come è nato il duo “The Blonds”? Cosa avete in comune e come nascono i vostri progetti?

“The Blonds” è sicuramente qualcosa che nasce da uno sforzo da parte di entrambi. Abbiamo lavorato a lungo insieme e siamo ormai molto “ying e yang”. Non c'è un percorso programmato: lasciamo che a guidarci sia la libertà creativa e non poniamo limiti alle nostre idee iniziali. Cerchiamo di spingere la creatività al massimo.



Quali sono i prodotti preferiti della vostra collezione make up?

Tutti! Ma se dovessimo scegliere, opteremmo per le ciglia perché sono super luminose! Le ciglia sono fantastiche e molto glamour, ma allo stesso tempo possono essere super versatili. I rossetti con i nostri nomi, PhillipeBlond e DavidBlond, sono i nostri preferiti.









Come è nata la vostra collaborazione con MAC? Nei vostri fashion show il trucco ha sempre un ruolo molto importante: come viene definito il look con i make up artist?

Modifichiamo il look fino a un certo punto. Ogni sfilata deve avere una narrazione e il make up serve per completarla. A volte il trucco ha un impatto maggiore, ma molto dipende dal mood e dal look generale che vogliamo ottenere. Puoi usare il make up per un sacco di cose. Non necessariamente per mascherare la tua energia interiore ma anche per esprimere te stesso. Per noi il make up è sempre un riflesso del mood.





Cosa non può mancare nel vostro beauty case? Quali sono i vostri prodotti must have?

I nostri prodotti del cuore sono: MAC Prep + Prime Fix+, per sigillare il look, MAC Clear Brow Set per definire le sopracciglia e averle sempre a posto, MAC Concealer, un prodotto essenziale per tutti i giorni, MAC Studio Fix – di cui siamo da sempre fan - e MAC Lipstick in Ruby Woo che è, senza alcun dubbio, il rosso perfetto.

Siete noti per aver collaborato con molte celeb (l'ultima è Gwen Stefani): potete raccontarci un particolare aneddoto? Quali sono le star che vorreste vedere con i vostri abiti?

Sicuramente Janet Jackson – siamo cresciuti con la sua musica – come anche Cher e Tina Turner: sarebbe un sogno. Ovviamente siamo anche super fan di Nicki Minaj, che abbiamo già vestito, e adoriamo quello che sta facendo ora Dua Lipa. Noi siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti e nuovi volti con i quali lavorare; persone con uno stile unico che amano “mixing and matching”.





Tre aggettivi per definirvi?

Glamourous, potenti e ribelli.

Cosa significa per voi la parola “bellezza”? E quali sono, secondo voi, i nuovi trend nel mondo della moda e dal beauty?

Il trucco è importante perché è un riflesso di come vorresti apparire e ti permette di esprimere meglio quello che sei. Nella moda, il trucco ci aiuta a trasmettere la storia che vogliamo raccontare e a completare il look sia di uno specifico cliente sia di uno show durante la fashion week.



Guardate la gallery con tutti i prodotti della nuova collezione di The Blonds per MAC Cosmetics!

The Blonds e MAC Cosmetics: la collezione make up Dazzleglass in Fifitheblond

Magic Dust Powder The Blonds

Magic Dust Powder The Blonds



Magic Dust Powder Special Deco Carton

Dazzleglass in Bijouxblond

La Collezione di The Blonds per Mac Cosmetics



Boot Black

Credit ph: @Craig Giambrone, Mondadoriphoto