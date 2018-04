Amate lo smokey eyes? Provate la versione soft, ancora più versatile e cool. Dieci beauty look da copiare

Lo smokey eyes è il trucco occhi più gettonato. Piace perché valorizza lo sguardo rendendolo ancora più profondo e perché è versatile: scegliendo polveri più chiare o lavorandole con una mano leggera, è possibile realizzare uno smokey eyes soft, leggero, perfetto di giorno ma ideale anche per la sera.

Se preferite un beauty look discreto, questa è la soluzione per voi. Provate a personalizzarlo abbinando più colori. Non solo il classico marrone in tutte le sue sfumature: osate polveri dorate, color pastello o dal finish pop come l'azzurro fluo e il verde acido.

Insomma, fate pure spazio alla fantasia. Vi diamo una mano noi proponendovi 10 diversi beauty look da replicare: scegliete il vostro preferito!

Smokey eyes soft marrone

Il trucco ideale per ogni momento della giornata: se volete che sia ancora più leggero, optate per una polvere matte.

Smokey eyes soft bronzo

Per dare profondità allo sguardo senza esagerare con il trucco, potete applicare una polvere più luminosa lungo il contorno. Il mascara è un must che sigilla il make up.

Smokey eyes soft antracite

Adorate le tonalità più scure ma non volete un trucco troppo intenso? Utilizzate una minore quantità di prodotto e sfumate molto bene fin sulla palpebra fissa.

Smokey eyes soft black

Anche il classico nero ha la sua versione soft. Potete realizzare questo trucco occhi sfumando una matita nera lunga la rima cigliare superiore.

Smokey eyes soft bicolor

Perché limitarsi a una sola tonalità? Create una base leggera con una polvere marrone e colorate la parte centrale della palpebra con un ombretto oro shimmer.

Smokey eyes soft marrone scuro

Per replicare questo make up occhi, sfumate una polvere più scura lungo il contorno e poi un ombretto marrone chiaro sulla palpebra fino alla parte più interna dell'occhio. Lavorate sui punti luce per un finish luminoso.

Smokey eyes soft metallico

Metal mania: il trucco occhi luminoso è il trend del momento. Replicate utilizzando un ombretto in crema da abbinare a uno in polvere nella parte più esterna.

Smokey eyes soft verde e azzurro

Perché non mescolare due tonalità super vitaminiche? Tracciate una spessa riga di eyeliner azzurro metal e sfumate l'ombretto verde acido sulla palpebra e lungo la rima inferiore.

Smokey eyes marrone gold&brown

Ancora un make up occhi bicolor e luminoso in due tonalità classiche. La polvere dorata crea un punto luce anche nella zona più interna.

Smokey eyes soft pesca

In attesa della primavera, perché non sperimentare un beauty look nei toni del pesca? Il tocco in più è il finish glossato che crea un effetto ancora più glam.

