Il rossetto arancione accende ogni look e lo fa vibrare d'energia. Scoprite a chi sta bene e come abbinarlo al meglio seguendo i consigli di Grazia.it

Pesca, terracotta, albicocca, terra bruciata: sono solo alcune delle sfumature più iconiche di arancione. Il rossetto arancione dona energia e carattere a ogni look e valorizza qualsiasi incarnato - basta scegliere la nuance più adatta.

Rossetto arancione: come abbinarlo

Il colore arancione è da sempre sinonimo di energia e leggerezza: un rossetto di questo colore sarà il focus del vostro makeup look, quindi il primo consiglio è di abbinarlo ad un look piuttosto naturale.

Via libera alle sfumature del marrone e del bronzo per creare un makeup che giochi tutto su tonalità calde e risulti armonico nel complesso. Le amanti del colore potranno osare un look tono-su-tono con ombretti e blush color pesca e arancione.

Rossetto arancione: a chi sta bene

L'arancione è un colore versatile, capace di declinarsi in mille tonalità e di valorizzare ogni incarnato.

Le nuances più ricche dal sottotono giallo sono ideali per valorizzare ed esaltare le pelli ambrate e olivastre. Per gli incarnati più chiari basterà scegliere una nuance media o chiara dal sottotono freddo. Le nuances di arancione tendenti al rosso e al corallo sono un evergreen che dona a ogni tipo di pelle.

Pop di colore

Le carnagioni molto chiare dovranno scegliere una sfumaura di arancione media o chiara, quasi pastello. A voi la scelta del finish: glossy o total matte, come il Too Faced Melted Matte Rossetto liquido opaco a lunga tenuta in Mrs. Roper.

Disco Fever

Un tocco di colore pop sulle labbra - come il Lancome Matte Shaker in Magic Orange - ed è subito 70's fever. Completate il vostro look con un outfit in tema e capelli ultra cotonati.

Havana

Le sfumature più calde e ricche dell'arancione sono ideali per valorizzare al meglio gli incarnati medi e olivastri. Ispiratevi al calore cubano con il Mattemoiselle Lipstick di fenty Beauty by Rihanna in Freckle Fiesta.

Sofisticata

Chi ha detto che il rossetto arancione non può essere anche elegante e sofisticato? Basta abbinare un colore come il Mac Amplified Lipstick in Morange a una base naturale e a un trucco occhi sui toni del marrone e dell'oro.

Brillante

Per un look ultra moderno abbinate un rossetto arancione fluo come il Yves Saint Laurent Tatouage Couture nel colore 02 Crazy Tangerine a un trucco occhi silver super brillante e sopracciglia maxi. Il blush corallo rende l'insieme omogeneo.

Bonne Mine

Per un trucco naturale da giorno, effetto 'in salute' scegliere un rossetto aracione dal finish satinato come il Bobby Brown Crushed Lip Color in Sunset Orange e abbinatelo ad una base fresca e luminosa, e a tanto blush tono su tono sulle gote.

Corallo

Il corallo è la fumatura vincente per un look evergreen che dona a tutte le carnagioni: scegliete una formula opaca a lunghissima durata come l'Opaque Rouge liquid lipstick di Hourglass nel colore Riviera.

Daytime

Rossetto arancione di giorno? Si può! Basta abbinare un rossetto come l'Audacious Lipstick di Nars nel colore Lana ad un look viso fresco e naturale e a un hairlook semplice ma curato.

Sheer

Per un look labbra moderno e cool, tamponate un rossetto arancione come L'Estée Lauder Pure Color Envy nel colore Hot Chills al centro delle labbra con i polpasstrelli e sfumatelo verso l'esterno.

Solo un tocco

Volete provare il rossetto arancione, ma non siete amanti dei colori accesi? Un balsamo labbra colorato e idratante come il Dior Lip Glow nel colore 004 Coral è quello che fa per voi.

Credits Ph: Mondadori Photo