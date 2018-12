I regali di Natale beauty più belli per andare a colpo sicuro e fare felici le persone che amate

Avete poco tempo da dedicare alla ricerca del regalo di Natale perfetto? Niente paura: ecco i regali beauty dell'ultimo minuto per andare a colpo sicuro e fare un figurone.

Dai profumi in edizione limitata ai tool ultra tecnologici per capelli, passando per deliziosi cofanetti corpo, make up e unghie, abbiamo selezionato per voi il meglio del momento da mettere sotto l'albero e fare la felicità delle donne della vostra vita.

Dalla mamma alla sorella, passando per fidanzata e amica del cuore, ecco i regali beauty più belli per Natale 2018, da comprare in negozio o comodamente online, con spedizione flash.

Edizione limitata dal flacone multicolore del profumo leggenda, dalla femminilità avvolgente e ultraterrena.

Una lussuosa valigetta contiene i best seller del marchio americano, un mix di make up e skincare d'eccellenza.

Per un make up nude di carattere la beauty guru con sede a Dubai incanta con una palette dai toni neutro-rosati.

Un concentrato "magico" per il viso che lo trasforma durante le ore di riposo. Parte della vendita di questa limited edition sarà devoluta all'associazione Make A Wish.

La piastra a vapore scelta da Belen Rodiguez: rende i capelli lisci e setosi senza fatica e senza stress. Il regalo perfetto per le hair-maniac.

Cinque prodotti in full size per sopracciglia da star - a un prezzo super speciale - ecco il magico cofanetto del marchio americano specializzato in arcate pazzesche.

Il profumo femminile per eccellenza si veste a festa in un pack rosso rubino profondo, il colore preferito da Madamoiselle Coco.

Un cofanetto regalo ricco di prodotti viso per regalare alla pelle energia, bellezza e nutrimento.

Il rossetto gioiello ricaricabile declinato in sei varianti affascinati dedicate alle Feste. I lipstick sono contenuti in un'elegante pochette/beauty da collezione.

Livia è una soluzione non farmacologica che offre un sollievo immediato dai dolori mestruali. Studiato per bloccare i dolori in un solo click, è l'idea regalo perfetta per le amiche dinamiche, a caccia di novità.

Card natalizia The Brow Bar

Disponibile in varie fasce di prezzo, è un ottima idea per regalare sessioni di trucco giorno, trucco sera o mini corsi di self make up con la possibilità di personalizzare la card stessa coi trattamenti desiderati.

Un balsamo gourmand per il corpo abbinato a un'ottima crema mani e unghie, un duo vincente in una irresistibile confezione regalo.

Effetto scintillante sui capelli con la polvere dorata che regala alla chioma i magici riflessi delle bollicine di champagne nel bicchiere. Il beauty-regalo must have per le festaiole!

Una crema mani rigenerante in pack festivo in edizione limitata, arricchita da olio di cocco, il dono ideale per chi soffre il freddo e vuole proteggere le mani.

Una elegante pochette in velluto nero contiene un rossetto extra opaco e una matita labbra abbinata. Il colore? Rosso fuoco, come la passione, come il Natale.

Un'idea regalo low cost tenerissima: un prodotto da bagno al profumo di dolcetto di zenzero per momenti di relax giocosi. Solo da OVS.

Dieci mini smalti per unghie creati dal marchio professionale in collaborazione con Disney in occasione del lancio del film Natale 2018 Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni. Per le più romantiche.

Un trattamento super smart per la pelle del viso che consente di ottenere benefici visibili in soli 90 secondi di applicazione. Per chi sogna una pelle spaziale.

Graziose pochette di feltro di lana naturale contengono un assortimento di prodotti da bagno della gamma Nature-Écologie.

Un trio d'eccellenza per capelli idratati, luminosi e protetti, contenuto in una pochette scintillante in edizione limitata.

!0 glitter brillanti - adatti a viso e corpo - e una colla specifica per farli aderire al meglio contenuti in un esclusivo cofanetto regalo. Per chi ama brillare e - naturalmente - per le party girls!

Una formula esclusiva arricchita con estratto di caviale che svolge una funzione riparatrice sui capelli. Ecco il cofanetto regalo per chi ama prendersi cura dei propri capelli al meglio.

Una confezione regalo per la bellezza del corpo da regalare e regalarsi nella magica atmosfera delle Feste.

Uno styler d'eccellenza per dare forma alla propria chioma in massima libertà. Questo speciale asciugacapelli è utile a creare styling mossi e lisci senza fatica. Hair-must di questo Natale, per andare a colpo sicuro.

Un elegante set regalo che include un profumo femminile seducente e teatrale abbinato a un rossetto rosso scarlatto. Per le donne più eleganti e seducenti.

Artwork: Elisa Costa - Credits Ph.: Kira auf der Heide on Unsplash