Il grigio è cool! Ecco i prodotti di bellezza must have in questa nuance elegantissima

Grigio chiaro, grigio scuro, argento, antracite: le sfumature di grigio sono molte più che 50.

Ecco perché abbiamo selezionato il meglio dei prodotti di bellezza grigi per un beauty case super cool.

Scegliete i vostri preferiti tra ombretti, rossetti e accessori make up.

Un'alchimia di ombretti grigi perfetti per creare un trucco occhi smokey eyes da manuale.

Argilla grigia per la maschera viso equilibrante e opacizzante dal pack richiudibile.

Pack borchiato dal mood rock'n'roll per il rossetto grigio della tatuatrice e make up artist più famosa del mondo.

Shampoo con vitamina E effetto smokey per i capelli chiari, regala alla chioma riflessi grigio-argento super cool.

Argento con riflessi lilla per l'eyeliner del marchio low cost italiano. Una sfumatura da provare assolutamente per illuminare lo sguardo.

Asciugacapelli professionale leggero e potente, per un risultato impeccabile sulla chioma. Disponibile in 8 nuance, in grigio graphite opaco è il top.

Ombretto cotto color antracite scuro da utilizzare sia in versione asciutta che opaca per un effetto super intenso. Da solo crea un look shiny al top.





La spugnetta da trucco specificatamente studiata per applicare il blush in maniera diffusa e naturale, in nuance grigio chiaro.

Rossetto liquido opaco grigio: originale e fuori dagli schemi. Per le più coraggiose!

Glitter biodegradabili da applicare su viso e corpo per un effetto sirena assicurato, imperdibile per i party look più scintillanti.

