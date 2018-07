Prendete un caffè con Grazia.it e i prodotti di bellezza energizzanti a base di questo attivo

Amate il caffé? Regalatevi uno shot di energia con i prodotti di bellezza a base di questo straordinario attivo.

Aromatico, amato ed energizzante, il caffè è più che una bevanda: è un must have irrinunciabile in Italia e in tutto il mondo. Che sia espresso, americano, freddo, cappuccino, macchiato poco importa: lo amiamo e non possiamo farne a meno. Ecco perché portarlo nel nostro beauty case è la scelta cool del momento.

Scoprite insieme a noi i prodotti da trucco, viso e corpo a base di caffè per una beauty routine super energizzante.

Sei cialde di ombretto dalla massima sfumabilità perfette per creare make up eleganti. Farà impazzire le coffee addict e non.

Olio di caffè, estratto di semi di papavero e pau rosa per una pelle più tonica e levigata con le capsule concentrate in gelatina monodose.

Effetto matt luminoso per il rossetto liquido del luxury brand italiano in una delicata shade color caffè chiaro.

Una crema idratante leggermente colorata che perfeziona l'incarnato e la protegge dal sole. I suoi ingredienti chiave? Caffè e giseng, per un boost di energia invidiaible.

Un grande classico della profumeria moderna, una fragranza affascinante e rock dalle spiccate - e inconfondibili - note di caffè.





Maschera viso monouso in hydrogel con estratto di caffè per regalare un boost di energia alla pelle dopo una lunga notte fuori con le amiche.

Concentrato viso detossinante che regala alla pelle un aspetto radioso e sano grazie agli estratti di caffè verde.

Crema corpo idratante a base di caffè per una pelle setosa, tonica e idratata.

Proposto in tre varianti di colore calde e glam, questo rossetto in edizone limitata è ispirato al caffè italiano più amato nel mondo.

Matita occhi a lunga durata in color caffè scuro, un'ottima alternativa al nero per incorniciare lo sguardo e renderlo intenso.

Credits Ph.: Maria Fernanda, Ozgu Ozden & Devin Avery Gonzalez on Unsplash - Artwork: Elisa Costa