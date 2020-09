Siete appassionate di make-up e volete organizzare al meglio la vostra vanity table? Seguite i nostri consigli!

Chi non vorrebbe una stanza piena di make-up tutta per sé? Non è sempre possibile e, per motivi di spazio, diventa necessario organizzare tutto utilizzando un angolo della camera da letto o di una stanza della casa. No panic! Mettere a punto una postazione trucco con tutto l'occorrente non è una missione impossibile. Nei prossimi paragrafi vi spieghiamo come fare.

Primo step per la postazione trucco: le luci

La scelta delle luci è fondamentale. Preferite lampadine fredde e chiare che enfatizzano tutti i dettagli della pelle e permettono anche di capire al meglio la resa del colore una volta applicato e la quantità corretta da utilizzare. Come sempre, la valutazione definitiva è soggettiva: fate un po' di prove prima di scegliere le lampadine led a luce fredda con un rivestimento opaco. Se avete già bazzicato tra set fotografici o backstage, avrete notato che una delle soluzioni più gettonate sono le lampadine disposte intorno allo specchio. Se lo spazio lo consente, fateci un pensiero.

Come scegliere il tavolino

Lo specchio della postazione trucco poggerà su un tavolino: come sceglierlo? Tutto dipende dalle dimensioni dell'angolo dedicato al make-up. Il nostro consiglio è di prendere una consolle estraibile e quindi, modulabile: da chiudere quando non siamo alla vanity table, da estendere per poter poggiare tutti i prodotti necessari per il make-up. Se, invece, preferite una base più grande, il suggerimento è di scegliere una soluzioni con cassetti orizzontali e verticali che sono devi veri salvavita per voi make-up addicted!

E per le collezioniste non resta che un armadio, con divisori e contenitori che separano sia per tipologia di prodotto sia per colorazioni. Una soluzione da vera professionista, possibile, però, solo se avete dello spazio in più a disposizione per la postazione trucco.

Il trick in più: a ogni cassetto destinerete un prodotto diverso. Seguendo il consiglio che Hector Espinal, Global Makeup Artist di Fenty Beauty, ha dato a noi di Grazia.it: «Organizzate la vanity table in base all'ordine dei prodotti che utilizzerete partendo da sinistra a destra».

Come organizzare pennelli e matite

Un tavolino o postazione trucco da vera beauty addicted deve disporre di cassetti e dispenser dove riporre pennelli e matite. Oltre ai divisori, potete anche provare a fissare dei contenitori alle pareti (come si fa con le posate, per esempio): un modo facile per dividere le tipologie di pennelli e i colori delle matite. E avere tutto a portata di mano!

Come dividere le palette ombretti e labbra

Altro "nota dolente" sono le palette occhi e viso. Niente di meglio che optare per i più classici cassetti, magari posti di lato rispetto al tavolino o allo specchio. Per evitare di sovrapporre le palette, potete, per esempio, utilizzare dei divisori in plastica, oppure creati da voi.

Per esempio scegliendoli colorati, da abbinare alle tonalità presenti nella palette. Potete anche disporre le palette come fossero CD, ma non troppo in alto rispetto al tavolino, per evitare possibili cadute.

Rossetti e smalti: idee pratiche per la postazione trucco

Ultima tipologia di prodotti da organizzare sulla vanity table: i rossetti e gli smalti. Consigliamo di dividere prodotti e colori in comodi dispenser o micro cassetti, meglio se trasparenti per individuare subito la posizione della lacca e del lisptick. In alternativa, potete utilizzare delle piccole mensole, da disporre in verticale o in orizzontale, in base allo spazio che avete a disposizione.

In generale, quando dovete scegliere fra i vari dispenser, vi consigliamo di opta per modelli trasparenti con coperchio a prova di polvere e in grado di dare una sensazione ottica di massimo ordine. Non è più bello truccarsi con una postazione trucco organizzata alla perfezione?

Credit ph: Pexels.com