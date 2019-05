Spicy, metallici o nei toni caldi: gli ombretti delle nuove palette occhi sono super colorati. Scopriteli con noi



Le palette occhi per il 2019 hanno tutte una caratteristica in comune: il trionfo del colore.



Saturo, nelle sfumature dell'arcobaleno, metallico, neon, ad alta scrivenza, il trucco occhi del momento è un mix di tonalità giocose senza dimenticare le nuance più chiare e soft, ideali per il make up da giorno.

Abbiamo provato alcune novità: ecco la nostra selezione delle 10 migliori palette occhi #musthave.

Dai toni speziati e dalle finiture scintillanti, opachi o metallizzati, questi ombretti hanno colori che variano da Vanilla a Zafferano e Cannella. Per un look...spicy!



Il mix di ombretti ideali dal finish creamy o baked per le appassionate dei segni zodiacali: da collezionare!

Ventidue colori tra matte e metallizzati: è la palette completa per look da giorno o da sera.

Raffinate tonalità nude si uniscono a nuance metalliche dal mood disco: è la palette per chi ama il make up camaleontico.

Quattro shade metalliche da usare wet o bagnate: l'effetto sulle palpebre è strepitoso.

Questa palette edizione limitata racchiude cinque colori nelle sfumature del blu perfetti per realizzare uno smokey eyes intenso.

Contiene nove ombretti opachi super pigmentati e ispirati ai colori dell'arcobaleno. Per chi ama i prodotti vegan.

Oro, rosa pastello, marrone violaceo, porpora e verde oliva sono le nuance scelte per questi ombretti molto pigmentati e long lasting.

Toni neutri dalle sfumature terra di Siena più un intenso verde petrolio metallizzato e un’inaspettata sfumatura transformer olografica compongono questa palette che è davvero un must.

Una palette occhi di quattro tonalità e dai finish differenti, ideale per dare vita a look perfetti sia per il giorno che per la sera.

Artwork by Elisa Costa