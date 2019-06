L'ombretto giallo è tra i must del make-up estivo. Scoprite i migliori da provare, e tutti i segreti di questa tendenza



L'ombretto giallo è la tendenza colore più cool della bella stagione.

Con la sua carica di energia ha spopolato in passerella e nello street style. Non fatevi intimidire dal colore: le sfumature del giallo, infatti, sono contenute all'interno dei toni e sottotoni della nostra carnagione, e possono essere utilizzate per creare look minimal e sofisticati.

A chi sta bene l'ombretto giallo?

L'ombretto giallo puro è un vero e proprio passe-partout che dona a tutte le carnagioni, da quelle più chiare a quelle medie e scure.

Sulle carnagioni chiare, un ombretto giallo dal finish sheer e leggermente perlato darà un tocco etereo e fiabesco al look.

Le carnagioni scure invece valorizzeranno al meglio giochi di colore pieno e linee grafiche dal colore brillante, o addirittura fluo.



Ombretto giallo: come si indossa?

Il segreto per indossare l'ombretto giallo in modo perfetto è partire da una base viso uniforme ma al contempo naturale e glowy.

Riscaldate poi l'incarnato con un velo di bronzer e applicate un blush dal sottotono caldo e pescato. Definite le sopracciglia e applicate un rossetto nude sulle sfumatore del mattone.

Linee grafiche, colore pieno o sfumature romantiche: scegliete il vostro look occhi preferito, e il gioco è fatto.



Continuate a leggere l'articolo e scoprite tutti gli ombretti gialli da provare ora, selezionati per voi da Grazia.it. Lasciatevi ispirare!





Un ombretto dalla formula opaca e iper pigmentata adatto per applicazioni d'effetto su tutta la palpebra o per giochi grafici di colore.



Un ombretto altamente pigmentato e a lunghissima tenuta che si applica in modo facile e veloce sulla palpebra. La sua formula versatile può essere utilizzata su occhi e viso per effetti grafici senza precedenti.







Questo ombretto in polvere lievemente scintillante è perfetto per ottenere una varietà di effetti sugli occhi, da un semplice velo di colore a un aspetto ricco e saturo. La formula può essere applicata asciutta o leggermente umida.





Un velo opaco di pigmenti gialli già dalla prima passata: questo ombretto è un pop di colore elettrico perfetto per i vostri look di tendenza.



La consistenza in polvere di questo ombretto è morbida all'applicazione e offre un colore intenso, facile da sfumare e a lunga tenuta. Il suo packaging luxury contiene specchietto e applicatori perfetti per ritocchi on-the-go.



Questa cialdina magnetica è perfetta per comporre una palette interamente personalizzata per colori e finish. L'ombretto abbina un tocco setoso a un'applicazione facile, liscia, e a lunga durata.



Una formula creme-to-powder dalla texture flessibile che riveste gli occhi di pigmento e glitter multidimensionali senza andare nelle pieghe o diminuire di intensità nel tempo. Il giallo neon brillante è perfetto per un effetto super glow.











Un ombretto oro brillante dai pigmenti concentrati e dal finish lievemente shimmer perfetto per sfoggiare un look dal finish metallico e audace. La sua formula è resistente all'acqua e a lunghissima tenuta.



Un ombretto professionale, dalla formula iper scrivente e dal finish completamente opaco, perfetto per creare la propria palette personalizzata. La texture è sottile e il colore a lunghissima tenuta.



Un ombretto dal colore intenso grazie alla formula di nuova generazione ottenuta attraverso la miscelazione di pigmenti e oli. La texture è una polvere cremosa, morbida ed estremamente modulabile.

Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Mondadori Photo