Vi piacciono gli ombretti in crema? Abbiamo selezionato per voi i migliori del 2019 da avere

Da prodotto di tendenza sono presto diventati un evergreen irrinunciabile non solo per le beauty addicted ma anche per chi è alle prime armi e deve prendere confidenza con il make up.



Perché gli ombretti in crema ci piacciono così tanto?



1. Sono versatili perché potete utilizzarli per creare giochi grafici o color block ad alto impatto.



2. Regalano un colore pieno ma sono anche facilmente sfumabili per ottenere il grado di intensità che desiderate.



3. Si applicano facilmente anche con le dita e non richiedono abilità pro.



4. Sono a lunga tenuta e aderiscono perfettamente alla palpebra senza bisogno di essere fissati.



Volete scoprire quali sono i migliori ombretti in crema in circolazione? Abbiamo selezionato per voi i nostri preferiti da provare nel 2019.







Una texture lussuosa e sensoriale che regala una pigmentazione intensa e modulabile, con un finish satinato luminoso.



Un'ottima tenuta e un finish scintillante da utilizzare come wash of colour a tutta palpebra sfumando il prodotto con le dita.



Amatissimi nei backstage, possono essere utilizzati anche come base sotto altri ombretti.



Alte prestazioni in termini di pigmentazione e durata a un prezzo contenuto. Un must have tra i prodotti budget friendly.



Ogni shade è pensata per valorizzare un determinato tipo di occhio in tonalità metalliche e preziose.



Una formula green per dare un velo di luminosità alle palpebre in tutta naturalezza.



Una gamma di tonalità naturali per dare un velo di definizione all'occhio, con una tenuta extra long.



Una texture cream-to-powder davvero unica e una gamma di colori senza eguali dai finish più scintillanti a quelli opachi super intensi.



Una texture fluida che scorre facilmente sulla palpebra e priva di fallout.



Credits Ph.: Mondadori Photo