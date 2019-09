Iridi verdi? Esaltatele con i colori tono su tono oppure con tonalità più audaci come le nuance del viola, rosso e arancio. Per occhi in primo piano

Magnetici e intensi, gli occhi verdi sono intriganti e difficili da dimenticare. Se poi si sceglie anche il make up giusto per esaltarli è fatta.

Basti pensare a star come Angelina Jolie e Jessica Biel che mettono in risalto il loro sguardo di giada sui red carpet catturando i flash.

Il segreto per valorizzarli al meglio è quello di giocare sulle tonalità nella gamma dei viola, rosso, bronzo e arancio.

Questione di colori



Se volete andare sul sicuro, puntate sulle nuance del verde: smeraldo, oliva, abete, chiaro o scuro, esaltano l'iride purché le scegliate più scure del vostro colore.

Se invece preferite un make up più ricercato, allora dovete puntare su tonalità particolari: è un gioco degli opposti, appunto, ossia basato su nuance che si trovano nel lato opposto della ruota colori rispetto al verde.

Quindi viola, arancio e rosso, e tutte le tonalità all’interno di questo tris: il bronzo, nella versione mat è perfetto per un look sofisticato per la sera, il golden rose ideale per esempio per l’ufficio, oppure il prugna e tutte le tonalità del viola che mettono in risalto le pagliuzze dorate solitamente presenti nell’iride verde.

Per quanto riguarda mascara e eye-liner i colori sono praticamente i medesimi con l’aggiunta del cioccolato, steso sulla rima superiore, per rendere lo sguardo più accattivante mentre se volete puntare su un mascara colorato il ton sur ton funziona sempre, così come il blu elettrico e ovviamente il classico nero.

Gli errori da evitare? Scegliere colori tenui come le gamme dei pastello che non fanno risaltare molto il verde oppure non delineare il contorno dell’occhio con una matita scura.



Credit ph: Mondadori Photo