Si può davvero camuffare le occhiaie con un burrocacao da 5 euro preso al supermercato? L’ho provato sul mio contorno occhi secco e sensibile, così voi potete decidere se rischiare.

Su TikTok circola da tempo un trucco molto specifico: usare un burrocacao colorato, tipo NIVEA Blackberry o Strawberry Shine, come correttore per le occhiaie. Nei video basta qualche passata di stick, un velo di correttore sopra e lo sguardo sembra improvvisamente riposato.

Io, che convivo con occhiaie bluastre e contorno occhi cronicamente disidratato, non potevo ignorare l’ennesimo hack da pochi euro. Volevo capire se questo lip balm per occhiaie fosse un colpo di genio low cost o solo un altro effetto speciale da social che nella vita reale non regge mezza giornata.

Che cos’è l’hack del burrocacao per le occhiaie

Il trucco è semplice: si prende un burrocacao tintato dal tono rosato o berry, lo si applica sotto gli occhi, si sfuma e poi si aggiunge il solito correttore. Il risultato promesso è doppio: colore delle occhiaie neutralizzato e contorno occhi super idratato.

Tecnicamente è una forma “creativa” di color correcting. I toni caldi rosati e pescati aiutano a compensare il blu/viola tipico di molte occhiaie. È lo stesso principio dei video in cui il blush viene messo sotto gli occhi prima del correttore, solo che qui il prodotto di partenza è un balsamo labbra.

Le occhiaie sono normalissime, non un difetto da cancellare a ogni costo. L’idea non è “aggiustarle”, ma capire se questo trucco può essere utile nei giorni in cui vi va di sembrare un filo più riposate senza spalmarvi mezzo chilo di correttore.

A chi può funzionare davvero

Non tutte le occhiaie sono uguali. Se le vostre sono blu/violacee, più pigmentate che “scavate”, il tono rosato di un burrocacao può funzionare bene come base correttiva. Su di me, che rientro in questa categoria, la logica aveva senso già sulla carta.

Se invece avete occhiaie marroni, legate soprattutto alla melanina, o un solco molto marcato con borse evidenti, nessun colore farà miracoli. Potete migliorare leggermente la discromia, ma il volume e il vuoto sotto l’occhio resteranno lì, qualunque prodotto usiate.

Entra in gioco anche il tipo di pelle. Il contorno occhi è una zona povera di ghiandole sebacee: tende a seccarsi più facilmente del resto del viso e, come ricordano i dermatologi, è anche una delle aree più sottili e delicate. Su un contorno occhi secco un prodotto emolliente come il burrocacao può aiutare il correttore a non infilarsi subito nelle linee.

Su pelle mista o grassa il discorso cambia: aggiungere uno strato ceroso e oleoso può ridurre la tenuta del correttore, soprattutto d’estate. Possibili effetti collaterali: pieghette, lucidità, prodotto che “cammina” durante la giornata.

Massima prudenza se soffrite di dermatite palpebrale, allergie oculistiche o eczema nella zona. In questi casi qualsiasi prodotto non nato per l’area perioculare va valutato con il proprio dermatologo, perché il rischio irritazione è reale.

Come si fa, passo passo

1. Preparare il contorno occhi

Viso deterso, contorno occhi asciutto. Se la zona tira molto, potete applicare una piccola quantità di crema specifica, ma lasciatela assorbire bene. Troppi strati ricchi sotto aumentano la possibilità che il trucco scivoli.

2. Applicare il burrocacao colorato

Passate lo stick solo dove vedete il colore scuro, evitando di avvicinarvi troppo alla rima cigliare inferiore. Io ho fatto due passate per lato, perché il colore è più trasparente di quanto sembri in stick. Poi ho picchiettato con l’anulare, senza tirare la pelle, fino a ottenere un velo rosato uniforme.

3. Aggiungere il correttore

Sopra ho applicato un correttore cremoso a media coprenza, direttamente dal bastoncino e poi sfumato con una spugnetta umida. Ne ho usato meno del solito: lo scopo del burrocacao è proprio permettere di alleggerire lo strato successivo.

4. Fissare (solo se serve)

Un tocco di cipria impalpabile, con un pennello piccolo, solo se il vostro contorno occhi tende a lucidarsi. Eviterei il baking aggressivo: rischia di annullare l’effetto idratato e di mettere in evidenza ogni micro-linea.

La mia prova: risultati, pro, contro e sicurezza

Appena applicato il burrocacao, il mio contorno occhi sembrava semplicemente arrossato, quasi irritato. Non è una visione rassicurante. Dopo aver sfumato bene e aggiunto il correttore, però, il quadro è cambiato.

Le occhiaie apparivano meno blu, il tono generale più uniforme e lo sguardo decisamente più fresco. La cosa che mi ha colpita di più è stata la texture: il correttore non si è infilato subito nelle linee come fa di solito su di me. Dopo qualche ora non avevo le classiche crepe da contorno occhi desertico.

Pro dell’hack: idratazione extra percepibile, effetto naturale da “ho dormito un’ora in più”, costo minimo e prodotto multitasking da tenere in borsa. In viaggio o in ufficio, avere un solo stick per labbra e occhiaie è comodo.

I limiti però ci sono. La coprenza non è paragonabile a quella di un vero correttore aranciato professionale: se le vostre occhiaie sono molto profonde o scure, resteranno comunque visibili. Su una pelle più oleosa della mia immagino una durata ridotta e un rischio pieghette più alto.

Prima di spalmare qualunque burrocacao sotto gli occhi, date un’occhiata all’INCI. Formule con burro di karité, oli vegetali, cera d’api e vitamina E sono in genere ben tollerate. Meglio essere più caute con stick molto profumati, mentolati o ricchi di petrolati pesanti: diversi studi ricordano che la zona perioculare reagisce facilmente a profumi e sostanze occlusive.

Il mio verdetto? L’hack da 5 euro con il burrocacao funziona sorprendentemente bene su occhiaie leggere e contorno occhi secco, per un risultato quotidiano e rilassato. Non sostituisce un correttore professionale nelle grandi occasioni, ma come piano B smart, da supermercato, ha guadagnato un posto fisso nel mio beauty case.