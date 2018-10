Veloci, versatili e a lunga durata: ecco i migliori matitoni ombretto (più qualche consiglio)

Sono un must nel beauty case della globetrotter: i matitoni ombretti sono facilissimi da usare, veloci nell'applicazione e anche molto versatili.

Sono consigliati, infatti, sia per un make up occhi full color, sia per un trucco occhi più sfumato, infine sono ottimi anche per realizzare uno smokey eyes intenso.

Il loro plus? Possono essere utilizzati al posto delle classiche matite occhi o eyeliner per creare delle veloci righe sulla rima inferiore e superiore.

Scoprite i migliori matitoni occhi con i nostri beauty tips.





Raccoglie in un unico prodotto l'alta sfumabilità di un ombretto e la precisione del tratto di un kajal. Ha una textute cremosa che rende più facile l'applicazione.

Ideale per: chi ama cambiare spesso look.

La forma della punta rende facilissima l'applicazione di questo matitone che può essere usato sia come liner sia come ombretto per un look full color.

Ideale per: chi ama le tinte shimmer.

Ha una texture cremosa che regala una finitura liscia e vellutata. Facile da sfumare, dura a lungo.

Ideale per: chi vuole amplificare l'effetto dell'ombretto in polvere. Basta applicarlo sopra.

Uno dei migliori prodotti per realizzare facilmente e velocemente qualsiasi tipo di sfumatura. Come fare? Disegnate una linea spessa con la matita e usate lo sfumino per schiarire il tratto e creare un effetto intenso al centro e più chiaro verso l'esterno.

Ideale per: chi non rinuncia mai a uno smokey eyes.





Ha una formulazione delicata e morbida. Contiene olio di Ricino che nutre la pelle delicata del contorno occhi.

Ideale per: chi ha gli occhi sensibili.

Assicura un colore a lunga tenuta. La texture cremosa e leggera aderisce perfettamente alla palpebra, per un effetto uniforme.

Ideale per: chi preferisce la stylo ai classici matitoni.

Ombretto ecobio, regala uno sguardo scintillante.

Ideale per: le green addicted.

Resiste all'acqua ed è a prova di sbavature.

Ideale per: chi ama lo sport e non vuole rinunciare a un tocco di colore sulle palpebre.

Dalla texture cremosa e dal colore brillante, ha una mina morbida e scorrevole grazie agli oli naturali di Soia e Albicocca. Tra i nostri preferiti c'è questo azzurro fiordaliso dalla satinatura argentata.

Ideale per: chi vuole un prodotto vegan.

La texture cremosa dona un risultato luminoso con una durata fino a 24 ore assicurata.

Ideale per: chi desidera un prodotto waterproof.