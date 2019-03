Lip gloss is back! Ecco i dieci prodotti da provare per labbra super shiny e voluminose

Dopo un anno in cui il rossetto opaco ha dominato le passerelle e i red carpet, la notizia è che finalmente il gloss per labbra è tornato. Ma in una nuova declinazione: non solo effetto lucido nude e trasparente.

Oggi la tendenza è colore pieno e alta concentrazione di pigmenti per un effetto long lasting sulle labbra e un finish tridimensionale.

Abbiamo scelto i migliori da provare assolutamente: dal gloss olografico al rosso fuoco fino al rosa pink, ecco tutti i migliori gloss labbra selezionati per voi.





Lucidalabbra anti-età, attenua le rughe orizzontale e verticali, combatte la disidratazione e l'opacità. Potete applicarlo da solo oppure sopra il rossetto per enfatizzare l'effetto 3D.

Rimpolpante e gloss allo stesso tempo, idrata profondamente le labbra.

Questo beige nude universale, ideale per ogni tipo di carnagione, dona una brillantezza irresistibile alle labbra, nutrendole al tempo stesso.

Dalla coprenza media per labbra colorate, brillanti e rimpolpate, offre un risultato magnetico, sensuale e un effetto "volume naturale" e massimo comfort grazie all'olio di Rosa Nera.

Gloss metallico dalla copertura completa, concepito per essere indossato da solo o insieme al rossetto preferito, dona un effetto olografico super perlescente.



In formato stick, ultra confortevole, offre alle labbra un finish di un colore intenso e luminosità irresistibile.



Dalla formula ultra brillante che si applica con delicatezza, e arricchito con vitamina E e olio essenziale di menta, questo delizioso gloss al profumo di vaniglia e menta idrata, nutre e rimpolpa.



Gloss ultra specchiato, semplice da applicare e non sticky, garantisce lucidità vinilica e aderenza perfetta per molte ore.

Ha un profumo fruttato e regala un effetto brillante e idratante grazie alla vitamina E.

Questo gloss veste le labbra di un colore sontuoso multidimensionale. La formula confortevole, tempestata di glitter riflettenti e arricchita con oli naturali, lascia sulle labbra una sensazione ricca e deliziosa.

Credit ph: Mondadoriphoto

Artwork by Elisa Costa