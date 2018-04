Massima copertura, massima durata: scoprite i migliori fondotinta coprenti, per un effetto full coverage senza compromessi

Se desiderate un risultato eccellente dal vostro trucco viso, una copertura totale delle imperfezioni e una lunga durata, la vostra scelta non può che ricadere sul fondotinta coprente full coverage.

In grado di nascondere qualunque tipo di imperfezione, dalle macchie al rossore, dall'acne alle cicatrici, questo tipo di fondotinta è ideale per tutte coloro che vogliono una base impeccabile che duri tutto il giorno.

I migliori fondotinta coprenti presentano formulazioni che assicurano copertura totale e naturalezza del finish, evitando il temuto "effetto maschera".

Adatti a qualunque tipo di pelle, tendono a fissarsi sul viso e, a seconda del tipo di formulazione, aiutano nel controllare il sebo in eccesso oppure leniscono e idratano la pelle, diventando alleati di bellezza indispensabili anche in caso di pelle problematica.

Scoprite i migliori fondotinta coprenti full coverage da provare.





Dalla texture ultra fluida, garantisce una copertura e una correzione totale delle imperfezioni, con un aspetto matte naturale effetto seconda pelle e una durata estrema di 24 ore.

Non solo copre totalmente qualunque tipo di imperfezione con una texture in crema-liquida, ma garantisce anche un effetto lenitivo che lo rende ideale per l'utilizzo post-chirurgico (seguendo le istruzioni del proprio medico).





La sua formula emolliente dona una copertura totale della maggior parte delle imperfezioni, senza rinunciare alla facilità di applicazione.





Testato per uniformare l'aspetto della pelle e farla apparire flawless, naturale e luminosa, anche di fronte all'occhio delle telecamere 4K, ha un formato in stick che lo rende ideale anche per i ritocchi.





Ha una tecnologia correttiva in grado di ridurre la visibilità delle imperfezioni tridimensionali, andando a riempire solchi o a diminuire i rilievi, con una copertura elevata senza effetto maschera.





Unisce fondotinta e correttore in un unico prodotto che copre totalmente, senza ostruire i pori, mentre idrata la pelle e ne preserva il comfort.





Offre la copertura impeccabile di un correttore, la fluidità di un fondotinta confortevole e facile da stendere e la leggerezza di una polvere in un pratico formato in stick, per una durata di 12 ore.





La sua formula contiene il 21% di pigmenti per garantire una copertura perfetta no-transfer a lunga durata. Ideale anche per tenere a bada la lucidità.





Non appesantisce la pelle e non crea l'effetto maschera, nonostante la copertura impeccabile e la durata estrema: all night.





Il celebre pan-cake è un prodotto professionale che si presenta con una texture secca e polverosa, da applicare con una spugnetta adeguatamente bagnata per ottenere un effetto di copertura estrema, adatta al palcoscenico.





Minimizza le imperfezioni, senza nascondere la naturale tonalità della pelle, con una formula leggera, dall'effetto opaco naturale.