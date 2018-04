A lunga durata e resistenti all'acqua: scegliete un mascara waterproof per un make up impeccabile. La nostra selezione

«Trova qualcuno che ti rovini il rossetto, non il mascara», diceva Marilyn Monroe che, in quanto a bellezza, era una regina indiscussa. Se in fatto di sentimenti, le cose non sono poi molto cambiate rispetto al passato, oggi il mascara non è più un problema, se scappa qualche lacrima (si spera di gioia).

Il merito è delle nuove formule waterproof che garantiscono una resa impeccabile a prova di lacrime, sudore e umidità. Con l'estate dietro l'angolo, poi, niente di meglio che mettere nel beauty case un mascara resistente all'acqua, ideale per le giornate e le serate in riva al mare o a bordo piscina.

Indecise sul prodotto giusto? Abbiamo testato per voi alcuni dei migliori mascara in commercio: lasciatevi ispirare dalla nostra selezione e trovate quello ideale per voi.

Protegge le ciglia dall'umidità e dagli effetti dannosi dell'acqua di mare, di piscina e dal sole. Il suo plus? Lo scovolino che si adatta perfettamente alla curvatura naturale delle ciglia per distribuirne in maniera omogena il prodotto.

Permette una durata di 24 ore ma è facile da eliminare: basta utilizzare dell'acqua calda.

Ha una formula cremosa arricchita di una polvere nera intensa: associata a un estratto di gomma arabica, assicura un'incredibile resistenza del prodotto.

Ha uno scovolino curvo perfetto per seguire la linea delle ciglia, mentre la consistenza fluida permette un’applicazione dolce e delicata dalla base alla punta delle ciglia, donando allo stesso tempo il massimo volume.

Ha uno scovolino di setole naturali realizzate a mano. Garantisce un'elevata coprenza già alla prima passata.

Offre un risultato make up 3D naturale, immediato e a lunga tenuta.

A ogni passaggio l'applicatore convesso carica le ciglia per un volume irresistibile e tenuta di 24h.



Dona volume e un colore nero intenso alle ciglia con una sola passata.



Contiene oli condizionanti che lasciano le ciglia setose e soffici, anche riapplicandolo più volte, mentre lo scovolino è modellato per permettere di ottenere l'effetto desiderato.









Ha una formula unica e leggera che volumizza e allunga le ciglia con un effetto multidimensionale panoramico grazie allo scovolino che si piega nelle angolazioni desiderate.

Lo scovolino a clessidra rilascia la formulazione a base di collagene che rende le ciglia più spesse, più lunghe e incurvate, volumizzandole al massimo per un effetto sensazionale.