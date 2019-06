Per tutte le beauty addicted abbiamo selezionato i migliori pezzi dalle collezioni di make up estive da non lasciarsi scappare



Siete delle collezioniste di make up o semplicemente non riuscite a resistere al fascino delle novità?

È arrivato il momento di rinnovare il beauty case con i nuovi prodotti di make up delle collezioni estive 2019, per il vostro trucco dell'estate secondo le ultime tendenze beauty.

Il trucco occhi diventa incandescente con le calde tonalità della terra e tocchi di colore pop, come l'arancio, il turchese e il fucsia.

Per la base viso le polveri diventano impalpabili, creando un effetto glow e bonne mine assolutamente naturale.

E sulle labbra? Mettete nel cassetto i rossetti matte e scoprite le nuove texture super confortevoli.

Scoprite tutti i prodotti must have dalle collezioni make up per l'estate 2019.

Un duo di polveri per creare un effetto abbronzato e luminoso. Il bronzer ha una texture opaca, mentre l'illuminante coordinato ha un finish iridescente, discreto ma d'effetto.







Le amanti delle tonalità naturali non potranno resistere a questa mini palette di ombretti dalla texture setosa e scrivente, con 5 tonalità ispirate ai colori della terra.



La terra in limited edition quest'anno presenta un bellissimo design paisley, unendo un effetto bronzer a un blush dai bagliori pesca e dorati.



Un lip balm che esalta il colore naturale delle labbra arricchito da scaglie in vero oro 24k. Il must have da tenere sempre in borsa per avere labbra sempre morbide e tinte di rosa.



Della nuova collezione estiva ci ha particolarmente colpite il fondotinta in polvere con un altissimo fattore di protezione solare, per un incarnato impeccabile e protetto anche durante le giornate più calde.



14 nuove tonalità che mixano colori naturali e shade intensamente vibranti in diversi finish. Provate ad accostare i colori caldi come giallo, pesca e arancio al turchese, al viola o al fucsia.



Il tocco di colore irrinunciabile per l'estate 2019? Un khol arancio con cui realizzare trucchi grafici e avant-garde.



Gli ombretti nei colori del mare sono un grande classico per il trucco estivo. Imperdibile questa palette limited edition ad altissima pigmentazione per effetti sugli occhi super scintillanti, degni di una sirenetta.



I glitter sugli occhi sono un irrinunciabile per le vostre serate estive. Come resistere a questo ombretto-gioiello?



Una palette di polveri multi-uso per il viso e gli occhi che ricorda le tonalità incandescenti dei tramonti estivi, in limited edition.



Una nuova collezione di rossetti dalla texture cremosa e dal colore vibrante, per un effetto pop di colore che dà intensità a tutto il viso, in 7 tonalità sorbetto.



La prima collezione della maison con la sua ambassador. Il pezzo forte? Naturalmente la palette viso-labbra-occhi, con un packaging irresistibile da collezione.



Credits Ph. cover: Kiko, Dior