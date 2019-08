State preparando il beauty case per le vacanze? Vi consigliamo i prodotti top per la spiaggia e le serate al mare!

Il momento cruciale prima della partenza per le vacanze al mare? Decidere cosa mettere nel beauty case! Solari, doposole, olio per capelli... e alla make up bag avete pensato?

Vi consigliamo di partire leggere e ridurre il tutto a prodotti smart, dal formato pratico e che mettano in risalto la vostra nuova tintarella.

Formule waterproof e ultra resistenti ad acqua e sudore, texture morbide e sfumabili, luminose e dai riflessi metallici, senza dimenticare qualche piccola coccola a tutto comfort e un tocco di colore pop.

Per essere al top in spiaggia - di giorno e ai party serali - vi consigliamo tutti i must have che non possono mancare nella vostra make up bag per l'estate 2019.

Una cipria in polvere libera a effetto bonne mine, con un formato super pratico per i ritocchi on the go.



Un pratico duo da tenere sempre nel beauty, con contorno occhi illuminante e balsamo labbra per dare conforto alla pelle delicata stressata dal sole.



Un illuminante in stick da applicare sui punti luce del viso per mettere in risalto l'abbronzatura.



Una bb cream compatta ad altissima protezione solare che può essere applicata anche in spiaggia, resiste al sudore e alle attività all'aria aperta.



Un trattamento labbra leggermente colorato con protezione SPF 30, con il 70% di ingredienti organici.



Un bronzer dalla texture liquida che può essere utilizzato da solo o miscelato al prodotto per la base che preferite, per intensificare il look sunkissed.



Un coloratissimo set di eyeliner dai colori elettrici, per le vostre serate estive.



Un stick idratante e rinfrescante per dare sollievo alla pelle accaldata in qualsiasi momento, anche sopra il trucco.



Una palette viso con illuminanti e bronzer dalla doppia texture, crema e polvere.



Non può mancare un tocco glitterato al vostro make up estivo! L'oro è il colore su cui puntare per mettere in risalto l'abbronzatura. La linea TopShop Beauty si trova ora su Zalando.



In vacanza è sufficiente portare un mascara in formato mini, ma a patto che sia waterproof!



Credits Ph.: Unsplash