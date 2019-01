Emergenza pelle lucida? Scoprite come ottenere un make up impeccabile dall'effetto opacizzante con i prodotti giusti

Il sogno che tutte noi donne abbiamo? Un make up che duri a lungo, senza dover ricorrere a frequenti ritocchi durante la giornata e che, soprattutto, non ci faccia apparire lucide.



Il tanto temuto effetto lucido altro non è che un'eccessiva produzione di sebo, in particolare nella zona T, che rovina la base trucco sciogliendola e facendola svanire troppo in fretta.

Volete scoprire come riuscire a ottenere una base viso opacizzata e assolutamente flawless? Seguite i nostri consigli e scoprite i migliori prodotti per un make up anti lucidità.

La base trucco per la pelle lucida

Il primo step fondamentale da cui partire è stendere un primer per il viso a effetto opacizzante.

Permetterà non solo una stesura più semplice del fondotinta ma creerà una pellicola sulla pelle rendendola completamente opaca e omogenea. In questo modo il fondotinta potrà aderire al meglio ed eviterete che svanisca dopo poche ore creando delle macchie.



Inoltre, i primer migliori tengono a bada l'effetto lucido durante tutto l'arco della giornata, regolando e limitando la produzione di sebo.

I fondotinta anti lucido per un make up flawless

Anche il fondotinta riveste un ruolo essenziale nella buona riuscita di un trucco viso anti lucidità.

I migliori sono i fondotinta matte di nuova generazione. Regalano infatti un finish simile al velluto, senza il rischio di risultare polverosi o pastosi. Tengono a bada l'eccesso di sebo senza per questo seccare la pelle.

Per ottenere il miglior risultato applicateli a piccole dosi e sfumateli con una spugnetta inumidita, picchiettando per far aderire il più possibile il prodotto.

I rimedi per eliminare l'effetto lucido dal viso con il trucco

Non può mancare il tocco finale per ottenere un make up duraturo e opaco.



Tamponate il viso con una cipria opacizzante dalla texture impalpabile.

Infine, fissate tutta la base viso con un setting spray per mantenere il make up inalterato lungo l'arco della giornata, senza il rischio di ritrovarvi con la pelle lucida.

Credits Ph.: Mondadori Photo, Unsplash - Arwork by Elisa Costa