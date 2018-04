Lasciatevi travolgere dall'energia del colore del sole e del buonumore con i prodotti di bellezza e make up in total look giallo

Abbiamo selezionato per voi i prodotti di bellezza gialli più cool del momento. Dai profumi ai prodotti da trucco, passando per accessori e prodotti per capelli per un boost di energia rinvigorente.

Trovate il vostro preferito qui di seguito!

Il sole di Napoli in punta di dita con lo smalto in edizione limitata parte della collezione Chanel Neapolis. Da non perdere.

Neroli a profusione e un tocco di zafferano per l'acqua di colonia più frizzante e chic per la primavera.

Con argilla gialla e burro di babassu, questa maschera per capelli restituisce vita e corpo ai capelli "senza speranza".

Un correttore illuminante in stick perfetto per le pelli chiare. Neutralizza occhiaie blu e violacee rischiarando lo sguardo.

Il device ultra tecnologico di pulizia che in un solo minuto per rimuovere le impurità, tonificare la pelle e migliorarne visibilmente l'aspetto. Da provare.

Estratto di calendula, olio di mandorle e pura cera d'api uniti per proteggere e idratare la pelle secca e delicata. Adatta anche alla pelle dei più piccoli.

Effetto super volumizzante e inspessente della chioma con questo fluido dall'irresistibile profumo di muffin ai mirtilli.

Rossetto color giallo limone pastello. Una proposta extra cool per i party, è ideale anche per creare mix creativi con i lipstick in nuance basiche.

Nutre, ossigena e svoglie un'azione antiage intensamente idratante anche sulle pelli più secche grazie agli estratti di cisto, olio essenziale di immortelle e burro di karitè.

Giallo intenso e opaco per l'eyeliner del marchio più creativo, trendy e budget-friendly.

Una capiente pochette da trucco in giallo pastello con stampa di teneri gattini. Irresistibile!

Un olio detergente in giallo tenue arricchito da olio di mandole e oli aromaterapici di arancia, limone, mandarino giallo e cardamomo.

Smalto giallo pastello delicato, per una manicure femminile e glamour.

L'ombretto giallo veste le palpebre di un tocco pop a sorpresa. Ideale sugli occhi scuri, accende lo sguardo ed elimina i segni della stanchezza. Da provare!

Mimosa del Marocco e note agrumate accendono questa nuova fragranza femminile dall'anima luminosa e vivace.

Per truccarsi alla coreana, ecco lo specchio a forma di cuore dall'allure girly in giallo pastello.

Effetto perfezionante, levigante e illuminante per pelli medie con la cipra Ultra HD in nuance giallo banana. Ideale per fissare il correttore nella zona delle occhiaie e rischiararle.

Un balsamo trasparente che all'interno della sua texture fondente profumata al cocco racchiude un vero fiore giallo. Wow!

Un pack giocoso e solare racchiude ombretti ultra pigmentati in nuance glam, come rosa, bordeaux, fucsia e giallo, naturalmente.

Un profumo low cost dalla fragranza gourmand, semplicemente irresistibile.

Credits Ph.: Mondadori Photo