Dalla brillantezza sensoriale alla skincare, il lip oil racconta come è cambiato il nostro modo di truccarci e prenderci cura delle labbra. Ecco i nostri must-have del momento

Se anche il 2026 si apre con nuovi lip oil pronti a conquistare il mercato, allora è evidente che il lucidalabbra non può più essere archiviato come un prodotto di cui poter fare a meno. È il segno dei tempi che cambiano, forse, ma soprattutto di un diverso modo di intendere e “consumare” il beauty. Nonostante il panorama sia già affollato e saturo di proposte e rilanci, questo prodotto riesce comunque a ritagliarsi uno spazio riconoscibile e, soprattutto, desiderabile.

Un prodotto difficile da definire

Definirlo, però, non è così immediato come potrebbe sembrare. Non è un gloss tradizionale, non è il classico lip balm riparatore, non è nemmeno un trattamento da farmacia pensato per intervenire solo in caso di necessità. Il lip oil sfugge alle categorie rigide e trova la sua forza proprio in questo essere un prodotto ibrido, capace di unire make-up e skincare. Da un lato regala alle labbra una brillantezza sensoriale, dall’altro le tratta, grazie a formule arricchite di attivi che leniscono, idratano e nutrono in profondità. Insomma, ormai resistere al suo fascino è difficile, se non impossibile. Noi, per esempio, ne abbiamo otto che consideriamo dei veri must-have.

Lip oil 2026: i nostri prodotti irrinunciabili

La formula a base di acqua e olio avvolge le labbra, le idrata in profondità e le protegge grazie agli ingredienti antiossidanti per 24 ore.

Nutre e idrata le labbra fino a 24h, donando brillantezza a specchio e tonalità su misura. L’olio di ciliegia leviga, mentre l’applicatore ultra-morbido regala un finish glossy e sensoriale.

Combina lip oil, lip tint e trattamento. Idrata, leviga e illumina le labbra con colore modulabile e finish morbido, senza appiccicare.

Regala otto ore di lucentezza effetto vetro, colore intenso e idratazione. Arricchito con oli e acido ialuronico, rimpolpa e nutre le labbra senza appiccicare.

Rimpolpa e colora le labbra naturalmente, lasciandole ultra glossy e rivitalizzate. Idrata e nutre con una formula 99% trattamento, proteggendole e rendendole morbide a lungo.

Olio labbra effetto 3D, idrata fino a 24 ore e dona brillantezza senza appiccicare. Arricchito con squalano e acido ialuronico, rimpolpa e leviga le labbra.

Olio labbra colorato in cinque tonalità, è arricchito da una delicata fragranza di vaniglia e sette oli botanici. Nutre, leviga, rende le labbra morbide, piene e luminose, con un finish lucido senza appiccicare.

Dona un colore sheer ultra-lucido, idrata e rinfresca con fragranza alla menta. Non appiccica, nutre con oli vegetali e può essere usato da solo o sopra il rossetto.

Credit ph: Florence by Mills Press Office