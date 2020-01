Alternativa al microblading, l'henné è una tecnica naturale che intensifica il colore delle sopracciglia regalando uno sguardo più bello. Vi spieghiamo come funziona e perché farlo

Originaria del Medio oriente, l'henné è una polvere colorante naturale ottenuta dalle foglie e dai rami di un arbusto che, sin dall'antichità, è stata usata per colorare i capelli o le sopracciglia. In realtà, prima ancora che colorare, questa sostanza veniva utilizzata come rimedio per rendere più sani e lucenti le chiome (non a caso, ancora oggi è richiesta nei saloni e viene consigliata per dare più forza e vitalità ai capelli).

Ma perché sceglierla anche per le sopracciglia? La risposta è semplice: l'henné è un'ottima alternativa a trattamenti come il microblading e il tatuaggio e permette di fare delle prove prima di scegliere queste due opzioni decisamente più long lasting. Ma i vantaggi non finiscono qui: scopriamoli insieme!

I vantaggi dell'henné alle sopracciglia

Il principale plus di questa tecnica di colorazione delle sopracciglia è che non coprirà solo i peli ma andrà a tingere anche una piccola porzione di pelle. Questo vi consentirà di poter lavorare sulla forma delle sopracciglia, modificandola senza snaturarla, ridefinire l'arcata e riempire eventuali aree meno folte; tutto in una sola seduta (il cui costo oscilla tra i 20 e i 40 euro).

Henné alle sopracciglia: la tecnica

Prima di applicare l’henné, è fondamentale studiare le sopracciglia per dare la forma più adeguata al viso eliminando anche tutti i peletti superflui. Il secondo passaggio consiste nella creazione della tintura che di base è rossastra e che va modulata tramite un’analisi attenta della pelle e del tipo di capello per cercare di definire la corretta tonalità per le sopracciglia. Una volta creata, la miscela è applicata in modo del tutto naturale e lasciata in posa.

Ma quanto dura l'effetto?

La durata della colorazione sopracciglia a base di henné può variare dalle due settimane fino a un mese: tutto dipende dalla tipologia di pelle, dai prodotti utilizzati nella skincare e dalla make-up routine.

Controindicazioni e consigli (per il prima e il dopo)

L’henné è una tintura vegetale ipoallergenica che raramente può dare problemi. Gli esperti di Treatwell, però, consigliano, di fare prima un test su una piccola porzione di pelle per essere al riparo da eventuali irritazioni.

Cosa fare, invece, dopo? «Per non alterare il colore - dicono - applicate degli oli naturali, come quelli di oliva o mandorla, che renderanno ancora più belle le sopracciglia. Meglio, invece, evitare di bagnare il viso nelle successive 24 ore. Evitate di usare prodotti come tonici, maschere, scrub o creme sulla zona. Se siete amanti della piscina, meglio aspettare un po' prima di tornare a fare tuffi: in generale, le sopracciglia colorate con l'henné devono essere protette dai raggi dal sole, dal cloro e dall'acqua di mare».

Credit ph: Pexels.com