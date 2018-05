Conoscete il trucco occhi halo? È l'ultima tendenza che impazza sui social, noi di Grazia.it vi proponiamo tutte le ispirazioni per provarlo

Accade sempre più spesso ultimamente, le tendenze di make up più cool nascono sui social e, più precisamente, su Instagram, il regno di beauty guru e appassionate di bellezza.

L'ultimo trend si chiama halo make up ed è la tecnica che consente di illuminare lo sguardo di bagliori multisfaccettati e metallizzati, in grado di rendere le iridi immediatamente più brillanti.

Si tratta essenzialmente di una variante del classico smokey eyes, ed è un modo per rendere questo tipo di trucco meno cupo e con un tocco di colore o luce in più.

Realizzare un trucco occhi halo è molto semplice. Una volta completato il vostro smokey eyes classico, colorato o nei toni del nero o del marrone opaco, e aver sfumato tutte le linee, picchiettate al centro della palpebra un ombretto o dei pigmenti altamente perlescenti o metallizzati, nel colore che più preferite. Fate lo stesso anche al centro della rima inferiore in corrispondenza della palpebra mobile. Lo scopo è creare un effetto di luce intenso che "apre" lo sguardo.



Un abbinamento molto glamour è sicuramente nero e rosso-bordeaux, ma potete optare per un effetto tono su tono giocando sulla differenza di texture, magari nei toni del marrone e del bronzo.

Il risultato? Gli occhi si "illuminano" all'istante, risultando amplificati e più splendenti.

Vi proponiamo le idee più originali e colorate, tutte da copiare.



Orange



I toni caldissimi dell'oro e dell'arancio sono la tendenza più hot del momento, per un trucco occhi perfetto per mettere in risalto gli occhi chiari.



Mauve



Se invece preferite i toni freddi e desaturati provate un trucco halo nei toni del malva picchiettando al centro della palpebra dei pigmenti iridescenti rosa pallido.



Earthy tones



Lo smokey eyes marrone opaco si illumina e diventa prezioso grazie agli ombretti metallizzati ispirati alle tonalità gioiello e al foliage.



Bling bling



Volete un effetto superlativo? Provate a utilizzare dei glitter al posto di pigmenti e texture metalliche, per un risultato ancora più brillante.



Tropical



Questo make up si ispira alle atmosfere tropicali ed è un'idea perfetta per i vostri trucchi estivi. Verde e turchese, con un ombretto giallo picchiettato al centro della palpebra.



Sunset



La tendenza più forte per quanto riguarda le tonalità del trucco occhi? Ricreare l'effetto del tramonto con i colori che vanno dal rosa al porpora, dall'arancio al pesca dorato. La tecnica halo è perfetta per rendere al meglio le multisfaccettature.



Blue brown



Un'accoppiata insolita ma di grande effetto, perfetta per valorizzare al meglio gli occhi castani.



Peach



Se avete gli occhi azzurri dovete provare questo trucco nelle tonalità soft del pesca con un effetto halo tono su tono elegante e discreto.



Pink shocking



Se vi piacciono i trucchi ad alto impatto provate il make up halo nelle tonalità del rosa acceso.



Soft purple



Amate il viola e vi piacciono i trucchi romantici? Questo make up è delicato e super luminoso, anche grazie al dettaglio dorato nella piega dell'occhio.



Bronze



Tutte le tonalità del bronzo in versione cut crease, con pigmenti dorati picchiettati sulla palpebra superiore. Per occhi castani e incarnati mediterranei.



Credit ph.: Getty Images