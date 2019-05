Specchiato e iridescente, il gloss è tornato direttamente dagli anni 90. Le nuove formule sono rimpolpanti, più leggere rispetto al passato e mantengono le labbra idratate

Turgido, specchiato, con quell’effetto “labbra appena baciate”, il gloss è tornato di moda.



Lo indossavamo da ragazzine, ha caratterizzato il make up degli anni 90 e ora eccolo nuovamente qui tra i trend della primavera 2019 e a ricreare quell’effetto specchio sulle nostre labbra.



Perché sceglierlo? Perché dona luce, rimpolpa leggermente le labbra e sa tanto di bella stagione e leggerezza.





Gloss, trend 2019



Dimenticate i gloss degli anni Novanta- primi duemila, quelli che appiccicavano le labbra e dalle profumazioni improbabili; i gloss del nuovo millennio hanno formule innovative, spesso dall’effetto plumping così da rimpolpare le labbra.



Una soluzione quindi perfetta per chi ha la bocca sottile che, grazie al gloss, acquista in volume almeno in apparenza.

Il gloss in passerella Fendi

Act N°1

Anna Sui



Fendi

Giorgio Armani

Marc Jacobs



Naersiling

Pam Ogg

Stella Jean



Non solo ma questo trucco esalta il naturale colore delle labbra enfatizzandole; inoltre dona grande luminosità al viso, anche al look più naturale e minimale, ed è estremamente versatile, adatto a tantissime situazioni, una passata e si è in ordine.



La scelta poi è del tutto personale: si può puntare su quello colorato, magari leggermente fruttato, per un effetto amarcord e per donare ancora più luminosità alle labbra oppure puntare sul classico trasparente.



Un segreto? Quest’ultimo può essere usato anche a piccoli tocchi per illuminare le palpebre, gli zigomi e sotto le sopracciglia sulla palpebra fissa.

Graphic: Elisa Costa

Credit Photo: Mondadori Photo