Voglia di trucco glitterato? Vi suggeriamo tutti i tips & tricks per utilizzare al meglio i glitter sugli occhi, per sperimentare la tendenza beauty più esplosiva del momento

Glitter per occhi, croce e delizia per tutte le amanti del make up. Ora più che mai, dato che i trucchi glitterati sono il must have assoluto di stagione.

Tanto affascinanti quanto insidiosi, i glitter sono in grado di trasformare qualsiasi trucco in un make up scintillante ad altissimo impatto.

A patto che siano maneggiati con cura.

Perché i glitter hanno la pessima abitudine di essere estremamente svolazzanti. Tutte le amanti del make up glitterato lo sanno bene, il rischio è di ritrovarseli sparsi per tutto il viso.

Tanto sono volatili quando cerchiamo di applicarli sugli occhi, tanto sono tenaci a rimanere appiccicati proprio laddove non li vogliamo.

Calma e sangue freddo, siamo qui per consigliarvi come usare i glitter per occhi, con tutti i tips & tricks per evitare tutti i danni collaterali.

Come utilizzarli al meglio per un make up a effetto bling bling

I glitter sono per definizione un prodotto multiuso e si prestano a essere utilizzati in mille modi differenti per creare dei make up sempre diversi e super brillanti.



Per un effetto wow potete utilizzarli a tutta palpebra, per un trucco che non vi farà passare inosservate e vi trasformerà nelle regine della serata. Volete davvero esagerare? Applicateli anche oltre la palpebra mobile fino a lambire l'arcata sopraccigliare creando una sfumatura alta. Impreziosite ulteriormente il trucco con strass e paillettes per realizzare una decorazione in 3D.

Se volete stupire ma in maniera più discreta, utilizzate i glitter come dettaglio del trucco occhi, giocando con le differenti texture del make up. Potete applicarli al centro della palpebra mobile, lungo la rima inferiore o nell'angolo interno dell'occhio, per dare nuova vita al "solito" smokey eyes con un tocco di brillantezza estrema.

Infine, se amate i make up romantici che si ispirano ai regni incantati delle fiabe, tra fatine, sirene e unicorni, scegliete una polvere di glitter dalle particelle molto fini e in un colore perlaceo ma iridescente o dall'effetto olografico. Applicate i glitter in maniera diffusa con un pennello morbido su palpebra mobile e fissa.

Il dettaglio in più? Potete rendere scintillanti anche le vostra sopracciglia e le ciglia, in questo caso, optate per delle ciglia finte o dei mascara con glitter già incorporati.

Da maneggiare con cura

Soprattutto nel caso in cui abbiate gli occhi sensibili, i glitter sono un prodotto da utilizzare con qualche precauzione. Innanzitutto dovete assicurarvi di usare glitter studiati appositamente per essere utilizzati sugli occhi e nella zona perioculare.



Per evitare che i glitter vi finiscano negli occhi ricorrete sempre a una base cremosa o a una colla apposita. Ne esistono di specifiche per i glitter da usare sugli occhi. Per strass e cristalli di dimensioni più grosse va benissimo usare la colla cosmetica o quella per le ciglia finte.

In ogni caso, se prestate attenzione alla destinazione d'uso che viene sempre specificata e utilizzate i glitter nel modo corretto non dovreste incorrere in incovenienti. Nel caso in cui vi finiscano particelle negli occhi rivolgetevi subito a un medico.

Glitter in polvere libera

Sono i più complicati da utilizzare e generalmente destinati a un uso professionale. Richiedono una base o colla per aderire bene alla palpebra ed evitare di ritrovarseli svolazzanti per tutto il viso.



Applicateli a piccolissime dosi con un pennello dalle setole fitte, piatte e piuttosto corto. Non trascinate il pennello sulla palpebra ma picchiettate i glitter delicatamente poco alla volta fino a ottenere il risultato che più desiderate.

Come evitare i tanto detestati fall out? Innanzitutto nel caso dei trucchi glitterati è sempre consigliabile fare la base viso dopo aver truccato gli occhi. Preparate poi il contorno occhi stendendo copiose pennellate di cipria, seguendo la tecnica del baking.

Una volta finito il trucco occhi, potete spennellare via tutta la cipria in eccesso che si porterà via tutti i glitter caduti sotto la palpebra.

Per semplificarvi le cose e se volete un effetto glitterato davvero strong, potete procurarvi delle soluzioni apposite dette mixing medium. Servono per creare dei mix personalizzati rendendo i glitter in una formula in gel o cremosa da stendere facilmente con un pennello in setole sintetiche.

In questo modo potrete crearvi una serie di ombretti cremosi glitterati o degli eyeliner con glitter colorati secondo i vostri gusti.

Ombretti e eyeliner glitterati

Per chi preferisce un utilizzo più semplice e veloce, esistono già prodotti con glitter incorporati nella texture per realizzare trucchi ad alta brillantezza senza dover avere necessariamente delle abilità da pro.



Stiamo parlando naturalmente degli ombretti e degli eyeliner glitterati. I primi, solitamente in polvere e dall'effetto piuttosto delicato, aderiscono piuttosto bene alla palpebra, ma è sempre bene applicare prima un primer apposito per evitare ogni rischio di fall out e che i glitter migrino verso le guance dopo qualche tempo.

Gli eyeliner glitterati sono semplicissimi da usare e non danno problemi di aderenza. Il vantaggio è che potete utilizzarli per realizzare trucchi grafici o a tutta palpebra come se fossero dei normali ombretti cremosi.

Come toglierli

Struccare i glitter è seriamente un'impresa titanica e l'incubo peggiore di ogni appassionata di trucco.



Se laverete il viso con un semplice detergente vi ritroverete i glitter sparsi letteralemnte dappertutto.

Se siete fortunate potrebbero bastarvi un paio di passate con l'acqua micellare bifasica ma quasi sicuramente dovrete ricorrere a un double cleansing profondo.

Utilizzate come primo step uno struccante oleoso che attirerà via tutti i glitter e procedete poi a eliminare il tutto con un detergente schiumogeno. Usatelo in abbinamento con un panno umido in cotone o microfibra, non strofinate e fate rapidi movimenti raccogliendo e sollevando.

Ora prendetevi cura della pelle del vostro contorno occhi applicando una crema lenitiva.









Una base emolliente dalla texture in gel trasparente da miscelare ai glitter in polvere libera per creare ombretti o eyeliner glitterati customizzati.



Un ombretto liquido con glitter incorporati per realizzare trucchi brillanti e lucenti, senza la complicazione di dover maneggiare glitter in polvere libera.



Un eyeliner glitterato peel-off che risolve in un istante il problema della rimozione. Forma una pellicola che può essere tirata via senza lasciare residui.



Glitter in polvere libera da usare su viso e corpo, disponibili in 12 varianti di colore. Da usare in abbinamento con la colla cosmetica o il mixing medium.



Un pratico kit contenente una colla apposita per glitter e tre differenti colori di glitter, disponibili in 3 varianti di colore. L'ideale per chi vuole provare per la prima volta un trucco occhi glitterato senza spendere una fortuna.







Glitter in polvere libera estremamente luminosi e dagli effetti di colore cangianti. Sono disponibili in ben 30 tonalità differenti.



Un prodotto 2in1, in cui una metà è un ombretto metallizzato liquido, e l'altra è un ombretto glitterato cremoso. Si possono utilizzare da soli o in combo, per un make up ad altissimo impatto.



Eyeliner in glitter disponibile in 7 tonalità, per dare un tocco di brillantezza al vostro trucco occhi o creare make up grafici d'avanguardia.



Non solo base occhi super resistente, ma anche colla per far aderire al meglio i glitter alla palpebra. Indispensabile per evitare fall out e ottenere un effetto a lunghissima durata.