Quando il make up può aiutare a sconfiggere l'acne e a coprire le imperfezioni. Scoprite i fondotinta per acne da provare

Tra innovazioni tecnologiche e formule cosmetiche, anche il fondotinta diventa un importante alleato nella lotta all'acne.

Le pelli acneiche presentano imperfezioni, accompagnate da una produzione eccessiva di sebo.

Proprio quest'ultimo è spesso la principale causa dell'ostruzione dei follicoli, che causa la formazione di comedoni, e della loro possibile infiammazione in brufoli.

Sebbene l'acne possa essere combattuta solo con l'aiuto di un dermatologo che ne comprenda l'origine e prescriva la giusta terapia, è però fondamentale avere anche un corretto approccio beauty che aiuti a ridurre la produzione di sebo e la proliferazione batterica.

Come? Attraverso non solo una skincare routine specifica da seguire, ma anche tramite la scelta del fondotinta giusto per pelli con acne.





Il fondotinta giusto per la pelle acneica

La scelta del fondotinta giusto è cruciale.

Optate per formule oil-free non comedogeniche, che non occludano i pori, che siano sebo-regolatrici, a lunga tenuta, resistenti all'acqua e al sudore (e di conseguenza anche al sebo) e che abbiano al loro interno proprietà curative.

Tra gli ingredienti da ricercare vi sono l'Acido Salicilico, il Tea Tree Oil, la Niacinamide e lo Zinco: sostanze dal potere antibatterico, esfoliante e sebo-regolatore.

Le formulazioni più innovative uniscono questi benefici a una copertura medio-alta, unendo non solo skincare e make up in un unico prodotto, ma consentendo anche di coprire al meglio le imperfezioni, senza "effetto maschera" con formulazioni non pesanti, che lasciano respirare la pelle.

Se la lotta all'acne parte dal dermatologo, non vi sono dubbi che si rafforzi con lo skincare e si perfezioni con il make up.

Scoprite i fondotinta per acne da provare.

Svolge quattro azioni - esfoliante, lenitiva, antibatterica, seboregolatrice - per aiutare a contrastare e prevenire le eruzioni cutanee, attenuando l'oleosità e gli arrossamenti.

Il fondotinta in polvere minerale dona una copertura totale con la massima leggerezza, mentre gli ingredienti attivi sono l'Acido Salicilico, la corteccia di pioppo e il Tea Tree Oil.

Unisce skincare e make up in un trattamento anti-imperfezioni e anti-segni derivanti da brufoli, affiancato a pigmenti minerali purificati che offrono una copertura naturale anti-maschera.

Decongestiona i pori, calma i rossori e l'infiammazione, consentendo alla pelle di respirare. Contiene il 2% di Acido Salicilico e Aloe Vera, in una formula in gel, arricchita con ossigeno.

Fondotinta in crema specifico per il make up correttivo, è ideale per coprire le imperfezioni, anche gravi, e uniformare l'incarnato. Ha una texture confortevole che non secca la pelle e una formula a lunga durata, che resiste ad acqua e sudore.

Con Micro-Clear Technology aiuta a dissolvere il sebo, a combattere le impurità e a prevenirne la formazione. Adatto alle pelli acneiche, grasse o miste, anche sensibili, dona una sensazione di "pelle che respira".

La sua innovativa tecnologia consente di coprire le imperfezioni non solo nella loro discromia, ma anche nel loro rilievo. Con un effetto levigante 3D crea un film sottile e coprente che corregge le imperfezioni in rilievo e anche quelle caratterizzate da solchi.

Dona una copertura totale con una formula leggera curativa, arricchita con Acido Salicilico, Amamelis, Aloe Vera, Tea Tree e Canfora.

Ha una texture liquid-to-powder che crea un finish vellutato opaco, mentre aiuta a controllare il sebo in eccesso e a combattere le impurità, grazie al Caolino.

