Veloci, pratici e perfetti per chi ha la pelle mista, grassa oppure secca: ecco i migliori fondotinta compatti in polvere e a lunga durata

Se desiderate una base trucco veloce, facile e a prova d'errore, il fondotinta compatto in polvere è sicuramente la soluzione giusta. Molti i plus di questo prodotto:

- assicura un risultato perfetto in pochi passaggi con una copertura modulabile in base all'effetto desiderato;

- garantisce una durata lunga per una pelle uniforme;

- riesce ad arginare il pericolo “pelle lucida” grazie agli ingredienti che donano un finish opaco ma naturale all'incarnato.

Vi abbiamo convinte a provare il fondotinta compatto? Ecco alcuni dei migliori prodotti provati per voi.

Disponibile in 40 tonalità, unifica l'incarnato, nasconde le imperfezioni e si mantiene comodo per tutto il giorno: grazie alla tecnologia FLEXI-FIT, infatti, il trucco si adatta ai movimenti della pelle per un effetto naturale al 100%.



Ideale per pelli da normali a secche, ha una formula impreziosita da sfere di acido ialuronico ed estratti di konjac idratanti dall’effetto filling.

Ha una formula infusa con silice porosa che forma un velo opacizzante a lunga durata sulla pelle per un incarnato perfetto e una finitura naturale.

Ha una coprenza modulabile e una texture setosa e vellutata che dona un finish matte per tutta la giornata senza appesantire.

Non solo fondotinta: può essere utilizzato anche come cipria o terra. Nato dalla nuova tecnologia Water Memory, una volta a contatto con la pelle del viso, la polvere si trasforma in fluido donando all’incarnato un effetto bronzage naturale, uniforme e radioso.

Regala una coprenza totale immediata. Contiene estratto di polvere di riso, per mimetizzare le imperfezioni, e caolino, un’argilla minerale in grado di assorbire l’eccesso di sebo e opacizzare la pelle senza seccarla.

Ha una concentrazione del 25% di perlite, nota per la sua straordinaria capacità sebo riduttore: questo prodotto ha un impeccabile effetto anti-lucido.



Dona copertura ed enfatizza il colorito fresco e radioso, regalando un finish opaco-luminoso. Contiene polveri opacizzanti, polveri di zinco e polisaccaride e pigmenti idrofobi per una perfezione duratura.

Ispirato alla sensorialità e al comfort del velluto, la sua texture si uniforma con la pelle, lasciandola perfettamente matte e morbida, pur mantenendo la sua naturale luminosità.

Credit ph: Mondadoriphoto