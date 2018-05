Avete acquistato un fondotinta non adatto alla vostra pelle? Ecco i segreti per sfruttarlo al meglio

Avete acquistato un fondotinta del colore sbagliato? Non buttatelo, scoprite come riutilizzarlo con dei semplici trucchetti per un make up al top.

A volte la fretta, le luci abbaglianti della profumeria, gli acquisti a scatola chiusa online o semplicemente la voglia di provare qualcosa di nuovo possono portarci ad acquistare prodotti da trucco non adatti alle nostre esigenze e al nostro tipo di pelle.

Il prodotto che tendiamo più spesso a sbagliare in fase di scelta è il fondotinta, per questo per evitare di lasciarlo in un cassetto o gettarlo via è bene affidarsi a qualche trucchetto super smart. Scopriteli qui di seguito.





1. Mixatelo alla crema idratante

Se il fondotinta che avete acquistato è troppo corposo, coprente o opacizzante per le vostre esigenze potete provare a mixarlo con una buona crema idratante.

Otterrete un'ottima bb cream dall'effetto più naturale. Questo trick è valido anche per schiarire leggermente un fondotinta dal colore scuro.





2. Usatelo come bronzer

Se il vostro fondotinta è troppo scuro per il vostro tono di pelle potete utilizzarlo per regalarvi un effetto abbronzato sunkissed.

Dopo aver creato una base viso leggera stendete il prodotto con un pennello duofibre - dall'effetto molto delicato - nella zona degli zigomi, nella parte alta della fronte, ma anche sul ponte del naso, sul collo e sul decolleté per creare un lieve effetto abbronzatura.

3. Aggiustatene il tono con la cipria

Un altro trucchetto per equilibrare il colore di un fondotinta poco affine al proprio incarnato è quello di giocare con la cipria.

In polvere libera o compatta, è un'ottima alleata per schiarire o intensificare il tono. Oltre alle ciprie classiche provate anche quelle colorate - o con venature di colore - pensate per correggere il colore in base al proprio sottotono.





4. Mixatelo con il primer

Al vostro fondotinta chiedete un effetto levigante, idratante, luminoso o opaco? Se non è stato progettato a questo scopo potete comunque sfruttarlo mixandolo con i primer.

Sceglietene uno extra levigante e opacizzante per ottenere un "effetto Photoshop" immediato, oppure uno a base oleosa (spesso curativa) per creare un finish dewy, luminoso e salutare.

Vi basterà unire una goccia di primer a una di fondotinta per truccare alla perfezione tutto il viso.





5. Provate prodotti specifici per customizzare il colore

In commercio esistono prodotti specifici studiati per schiarire, scurire, intensificare, opacizzare o illuminare le basi viso.

Fino a poco tempo fa dedicati ai make up artist, oggi i prodotti custom sono un must have tra le beauty addict perché consentono di dare al fondotinta un colore, una texture e un effetto al 100% personalizzato.

Ottimi per "salvare" un fondotinta sbagliato, sono ideali anche per sfruttare il proprio fondo del cuore durante ogni stagione.





6. Alleggeritelo applicandolo con una spugnetta bagnata

In estate preferite un effetto leggero sulla pelle? Oppure il fondotinta che avete acquistato è troppo pesante per voi? Mettete al bando l'applicazione con le dita e i pennelli e affidatevi a una spugnetta da trucco bagnata.

Questo tipo di applicazione non solo renderà il prodotto più leggero ma vi regalerà anche un effetto extra naturale "second skin".





7. Usatelo per scolpire il viso

Siete fan del contouring ma temete l'effetto troppo artificioso? Sfruttate i vostri fondotinta troppo scuri o troppo chiari per creare uno sculpting naturale.

Dopo aver creato una base molto leggera intensificate le zone di luce e quelle di ombra del vostro viso picchiettando il fondotinta nei punti strategici.

Per un look extra naturale usate un pennello duofibre, per un effetto più preciso optate invece per una spugnetta da trucco leggermente inumidita.

8. Usatelo come base per lo smokey eyes

Per essere "impeccabile" lo smokey eyes ha bisogno di un'ottima base cremosa.

Sfruttate dunque il vostro fondotinta scuro - attenzione alle qualità, ne basta una lacrima! - per creare una base in grado di fare risaltare al meglio i colori del trucco e farli durare più a lungo nel corso della giornata.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Annie Spratt & Jazmin Quaynor on Unsplash