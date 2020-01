Volete scoprire come fissare al meglio il vostro make up? Ecco i migliori fissanti trucco in spray del momento

Come avere un make up impeccabile da mattina a sera che resista magari anche agli ambienti iper-riscaldati o alle torride temperature estive?

Il segreto sta tutto in un prodotto smart che diventerà il vostro amico per la pelle, in tutte quelle situazioni in cui volete essere davvero al top. Stiamo parlando del fissante trucco in spray, un vero e proprio passepartout che vi risolverà ogni situazione.

I vantaggi? È istantaneo, non richiede tecniche di utilizzo particolari e si può infilare in borsa per ravvivare il trucco in qualsiasi momento.

Perché il bello delle setting mist è che possono essere usate sia per fissare che per dare una rinfrescata al make up, e in tanti casi potete vaporizzarle sul viso anche come primer.

Abbiamo selezionato per voi le migliori da scoprire.

Un complesso idratante per aumentare la radiosità della pelle, può essere utilizzata come setting spray e primer.

Una formula con ingredienti organici al 70%, lenitivi e antiossidanti con un'alta protezione per fare da scudo in città contro le aggressioni esterne.



Un fissante spray che garantisce un trucco ad altissima tenuta, con una fragranza fresca al cetriolo.



Un prodotto ormai iconico dai moltissimi utilizzi, ora anche in versione profumata.



Una sorta di particelle micronizzate in spray impalpabili che regalano un effetto blur sostituendo i ritocchi con la cipria.



Spray fissante e rinfrescante con attivi botanici lenitivi, come acqua di rose, tè verde ed estratto di corteccia di salice.



Primer e fissante in un unico prodotto, mantiene il trucco fresco e intatto, prevenendo l'effetto crease.



È il prodotto più amato dai truccatori, soprattutto quando si parla di trucco sposa, perché elimina l'aspetto cakey delle polveri, resiste a lacrime e sudore ed è perfetto per le foto.

Svolge la funzione di primer, fissante e rinfrescante con una formula energizzante e levigante.



Una versione speciale e profumatissima del fissante per il trucco diventato un cult tra le appassionate di bellezza, con un'ottima nebulizzazione e una tenuta fino a 16 ore.



Credits Ph.: Mondadori Photo