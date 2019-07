L'eyeliner torna a essere protagonista del trucco per l'estate 2019, scoprite insieme a noi le tendenze viste in passerella per sfoggiarlo al meglio



Siamo in un momento storico in cui il make up diventa più che mai strumento di comunicazione, un modo per esprimere la nostra personalità e il mezzo con cui mandare un messaggio al mondo.



In questo senso, l'eyeliner è il dettaglio perfetto perché permette di realizzare forme grafiche completamente diverse tra loro, segni, per l'appunto, di quello che siamo e dello stile che più ci appartiene.



Quest'anno, quindi l'eyeliner diventa il protagonista del trucco estivo, con cui giocare a cambiare look a seconda del nostro mood, pur rimanendo un elemento da portare ad altissimo impatto.



Ecco tutte le ispirazione dalle passerelle su come interpretare l'eyeliner per l'estate 2019.



Doll eyes



Eyeliner thick con virgola finale evidente e ciuffetti di ciglia finte lungo la rima inferiore sono gli elementi per un look dolled up in stile cartoon.



Colorful



Vibrante e intenso, l'eyeliner colorato dell'estate si porta in una tonalità di blu elettrico, con una spessa linea a tutta palpebra.



Punk



Non è una novità che le tendenze dai fashion show prendano in prestito elementi che hanno caratterizzato le sottoculture giovanili delle decadi passate. Lo stile punk-rock continua a essere on trend, con un eyeliner opaco grafico dalla linea dritta.



Double



Una doppia linea sottile di eyeliner per un look felino e "graffiante". Per realizzarlo scegliete un eyeliner dalla punta calligrafica.



Black eyes



L'eyeliner nero abbinato a uno smokey eyes è perfetto per mettere in risalto dei grandi occhi chiari.



Bold



Non potevamo aspettarci nulla di meno dal beauty look firmato Nicopanda. Un eyeliner esagerato inserito in un make up iper-strutturato, volutamente sopra le righe.



Graphic



Una semplice linea grafica sottile con cui realizzare una forma geometrica giocando con i negative space. Per chi ama il minimalismo e l'avanguardia.



Green



Il verde sugli occhi è un grande trend per quest'estate, provatelo in versione eyeliner come visto alla sfilata di Versace.



Credits Ph.: Mondadori Photo