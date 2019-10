Riducono i segni del tempo e rendono la pelle più compatta: scoprite i migliori prodotti dall'effetto liftante immediato

Flash beauty ovvero prodotti skincare a effetto lifting immediato. È il nuovo trend che emerge dagli ultimi studi, sposato subito dalle aziende: sono creme, sieri, maschere o device che promettono un risultato istantaneo e a prova di selfie.

Se in alcuni casi l'effetto svanisce con il tempo, in molti altri, invece, tramite un uso costante del prodotto, è possibile ottenere un risultato più duraturo che sia levigare le righe, rimodellare l'ovale o avere un incarnato più fresco.

Ecco una carrellata di prodotti skincare che aiutano a ottenere un effetto liftante super veloce.

Trattamento specifico che garantisce un' azione levigante, rimodellante e rassodante, contiene un esclusivo oligopeptide di nuova generazione che forma fibrille di collagene contrastando il rilassamento cutaneo.

Include estratti di Alga Bruna e Oligosaccaridi di Cicoria che donano un effetto lifting immediato. Inoltre, la Cicoria stimola il collagene, rimpolpando il viso e facendolo apparire disteso e rilassato.

Celebrità di spicco come Jennifer Aniston e Gigi Hadid ne sono entusiaste: mantenendolo a una temperatura da -8 a 2,5°C, CRYOpress attiva biologicamente la pelle per un intenso allenamento facciale, aumentando la circolazione sanguigna e pompando continuamente ossigeno e sostanze nutritive, favorendo il drenaggio linfatico.

Contiene una ricca selezione di attivi idratanti, protettivi e leviganti, uniti a ingredienti che proteggono e rassodano la pelle come l'olio di Cartamo, l'estratto di Rosa Canina, di Semi di palma da dattero e di Anemarrhena Asphodeloïdes, una pianta asiatica che ha un effetto lipofilling.

Prodotto 3 in 1 (siero, primer e maschera), questo "super-siero" avanzato quotidiano combina nove potenti ingredienti: Sodio ialuronato, fosfolipidi, vitamina A, acido salicilico, vitamina C, Alfa Arbutina, vitamina E, Aloe polisaccaridi e cellule staminali di rose.

Zuccheri tensori a effetto filler e collagene naturale sono gli ingredienti star di questa maschera nera dalle virtù detossinanti, per un effetto lifting, rassodante e levigante immediato.

Ha un effetto detossinante, ossigenante, idratante, rigenerante e restitutivo della luminosità dell’incarnato grazie all'azione dell'Acido Ialuronico Idrolizzato e High Tech e dell'Acido Mandelico che favorisce l’esfoliazione cutanea e stimola la rigenerazione cellulare.

Gel modellante a tripla azione formulato per rassodare, levigare e uniformare la zona collo e décolleté, è caratterizzato da una combinazione di ingredienti attivi che lavorano in sinergia per contrastare i molteplici segni dell’invecchiamento.

Svolge un'azione filler immediata che riduce le 4 dimensioni delle rughe (profondità, ampiezza, quantità e secchezza) uniformando la pelle.

Questa maschera aiuta a ridefinire la zona del doppio mento e i contorni del viso. Contiene: Collagene, per un’azione compattante e tonificante, Acido Ialuronico, Coenzima Q10- dalle proprietà antiossidanti con effetto anti-age - Adenosina (stimola la sintesi del collagene e favorisce un effetto anti-rughe) e Vitamina E.





Credit ph: Unsplash, Pexels