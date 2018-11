Un make up colorato e ricco di contrasti. Ecco i trucchi occhi del momento, tutti da copiare

Il contrast make up è uno dei più cool del momento.



Di cosa si tratta?



Di un trucco occhi colorato a contrasto che abbraccia lo sguardo rendendolo intenso e prezioso.

Sulle passerelle questo tipo di look è stato tra i più proposti sulle passerelle per l'autunno inverno 2018 2019.



Ecco dunque i contrast make up più belli, tutti da copiare, selezionati per voi da Grazia.it.

Blu & rosso

La palpebra superiore è colorata di blu inchiostro, mentre la rima interna inferiore è tinta di rosso, per un contrasto d'impatto.

Graphic eye

Un trucco occhi grafico con sagoma nera e dot azzurro polvere nell'angolo interno dell'occhio.

Red fire

Lo sguardo si infuoca grazie all'ombretto rosso applicato nella rima interna ed esterna inferiore, per poi essere sfumato verso le tempie. La palpebra mobile invece è color acciaio.

Blush up

Le tendenza del blush extra sfumato su viso, occhi e tempie incontra il contrast make up abbinando color pesca e giallo ocra.

Pop & posh

Un trucco occhi colorato in viola e fucsia con un tocco di verde acido magnetico nell'angolo esterno. Completa il look il rossetto rosso extra lucido.

Viola e nero

La palpebra mobile viene sagomata in una shade viola vibrante, mentre la palpebra inferiore viene sottolineata da un ombretto nero dal look grafico.

Metal look

Oro e rame a contrasto in un trucco occhi prezioso.

Pastel hue

Rosa candy, lilla e argento in uno smokey eyes colorato a contrasto.

Pop neon

Multi sfumature con papebra mobile fucsia neon, piega dell'occhio in nuance caramello e angolo interno tinto di azzurro pop.

Accent smokey

Il classico trucco occhi smokey eyes nero opaco acquisisce un tocco originale grazie alla sfumatura rosso fucsia nella piega dell'occhio.

