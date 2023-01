Come evitare di avere il rossetto sui denti, come fare durare il trucco tutto il giorno e dove applicare il blush: scoprite i 10 consigli che vi cambieranno la vita

L'interrogativo più importante dopo "chi siamo?" e "perché siamo qui?" è sicuramente "come truccarsi bene?" Ecco 10 consigli di bellezza - dei veri e propri trucchetti rubati ai backstage - utili a truccarsi al meglio senza perdere tempo.

Se amate il make up ma a volte create pasticci sappiate che è del tutto normale: anche i truccatori più famosi a volte commettono errori e da quei "disastri" creano meraviglie, oppure, semplicemente, usano lo struccante e si rimettono al lavoro.

Per trasformare dunque i piccoli "disastri" quotidiani in meraviglie da MUA professionisti - tenendo presente che la possibilità di struccarsi e riprovare esiste ed è anche molto divertente - affidatevi i nostri 10 consigli: il topic "come truccarsi bene" non avrà più segreti per voi!

1. Per coprire le occhiaie un solo correttore non basta

Scegliete un correttore aranciato (la nuance si selezionano in base al proprio skin tone e vanno dal rosa salmone all'arancione intenso) e tamponatelo solo nella zona più scura e incavata dell'occhiaia. Usatene un altro del vostro colore di pelle per il resto dell'area. Per un effetto più luminoso e sveglio stendete un correttore illuminante dal sottotono giallo creando dei "triangoli" sotto gli occhi.

Ricordatevi di sfumare bene e prendete in considerazione l'idea di effettuare un soft backing per fissare il trucco. In cosa consiste? Si applica una cipria leggera, trasparente o chiara e giallastra - le famose "banana powder" - in maniera abbondante sulla zona e si lascia in posa per qualche minuto per poi essere spolverata via. Questo dovrebbe garantire un effetto levigante e massima tenuta del make up nella zona del contorno occhi.

2. Applicate la cipria solo dove serve

Se avete la pelle secca, normale o mista, non è necessario stendere la cipria su tutto il viso. Questo prodotto tende infatti ad asciugare la pelle, rischiando di creare un effetto gessoso. Se dunque la vostra pelle non è particolarmente oleosa concentratevi solo nella zona T (che include mento, naso e fronte) per tenere a bada la lucidità. Sul resto del viso basterà il solo fondotinta.

3. In fatto di sopracciglia, la perfezione non esiste

Qualcuno, per spiegare come truccarsi bene, diceva: "le tue sopracciglia sono sorelle, non gemelle" e aveva assolutamente ragione. Non insistete nel voler creare arcate perfettamente simmetriche: l'effetto sarà poco naturale e poco armonico. Preferite invece un look morbido, sia per quanto riguarda la "messa in piega" che lo styling delle sopracciglia. In questo modo il vostro sguardo sarà in primo piano.

4. Per un trucco occhi "perfetto" applicate sempre il primer

L'ombretto si insinua sempre nelle pieghe palpebrali, anche se le vostre non sono molto accentuate? Succede quando non applicate il primer. Sceglietelo del vostro colore di pelle se preferite un effetto naturale, oppure optate per le proposte perlate se vi piacciono i trucchi luminosi o colorate per gli smokey. Stendetene una piccolissima quantità con i polpastrelli (il calore delle dita fa aderire al meglio il prodotto) e "tirate" bene il prodotto per avere un trucco occhi perfetto per tutto il giorno.

5. Per non sporcarvi con il mascara guardate in basso

Quando applicate il mascara vi sporcate sempre le palpebre? Provate a guardare in basso! Preferite uno specchio basculante e posizionatelo in maniera inclinata sotto di voi "costringendovi" a guardare verso il basso, poi procedete con l'applicazione (lenta, altrimenti sarà tutto inutile!) per un effetto impeccabile e pulito. Provare per credere!

6. Per applicare il blush nel posto giusto basta sorridere

Ogni forma di viso dovrebbe essere truccata in maniera "personalizzata". Un modo infallibile per applicare il blush in maniera corretta è quello di sorridere guardando dritto davanti a sè, verso lo specchio. I piccoli rigonfiamenti che si creeranno sul vostro viso (quelli che gli americani chiamano "the apples of the cheeks") sono il punto perfetto ed esatto per voi, quello dove sfumare con leggerezza il blush per regalarvi un effetto sano e radioso.

7. Per evitare che il rossetto finisca sui denti basta un dito

Vi piacciono i rossetti cremosi e luminosi ma temete di continuo che finiscano sui denti? Prima di tutto, non esagerate nell'applicazione: uno strato sottile andrà benissimo. In secondo luogo inserite l'indice in bocca e sfilatelo lasciandolo aderire alla mucosa labiale interna: il dito trascinerà via il lipstick in eccesso. Sì, proprio quello che stava per finirvi sui denti.

8. Per un effetto lifting agli occhi provate una matita chiara

Per creare un effetto ottico di alzamento del sopracciglio e di conseguenza rendere lo sguardo più fresco e young provate a sfumare una matita chiara sotto l'arcata sopraccigliare. Sfumate bene la texture cremosa color carne con il vostro ombretto per creare una sfumatura gradevole. Non crederete ai vostri occhi! La matita chiara si può sfumare anche all'angolo interno dell'occhio per aprire lo sguardo ma anche nella rima interna: gli occhi risulteranno otticamente più grandi e "svegli".

9. Rendete le labbra voluminose con un ombretto perlato

Per rendere le labbra plumpy stendete il vostro abituale rossetto, meglio se opaco e satinato in questo caso, e poi tamponate leggermente al centro delle labbra un ombretto perlato in tono o, ancora meglio, bianco o oro. Ne basta un piccolo tocco per creare un effetto 3D in grado di fare la differenza. Allo stesso modo, potrete usare l'ombretto perlato per illuminare l'arco di cupido, il ponte del naso e la parte alta degli zigomi per ottenere un effetto glow ad effetto in perfetta armonia.

10. Fissate il vostro trucco con l'acqua fredda

Per far durare il make up tutto il giorno prima di uscire di casa non dimenticate di fissarlo. Per farlo potete scegliere i prodotti specifici o la semplice acqua, preferibilmente fredda. Vaporizzatela sul viso per assicurare al trucco una durata ottimale per tutto il giorno.

Credits Ph.: Getty Images