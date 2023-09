Avete voglia di dare una svolta al vostro beauty look di stagione? Date uno sguardo alle nuove collezioni make up autunno inverno 2023 2024.

Dior, Chanel e Guerlain sono solo alcuni dei marchi che vi proponiamo in questo articolo. Una selezione delle più belle edizioni limitate novità per la stagione fredda.

Le palette cromatiche mostrano toni ricchi come terracotta, bronzo e marrone accostati a verdi e blu, con incursioni pop di turchese, viola e verde acqua.

Nuove collezioni make up autunno inverno 2023 2024

Scegliete i vostri prodotti preferiti con la nostra selezione, tra rossetti, palette di ombretti, blush e mascara novità del momento, dei migliori brand.

Nota: questa è una lista e non una classifica.

1. Collezioni make up autunno inverno 2023 2024: Équinoxe de Chanel

Perfettamente autunnale, la limited edition del marchio francese esprime lusso e femminilità. Marrone, rosso, arancione bruciato e viola sono protagonisti di un look versatile e raffinato, perfetto per scaldare la stagione fredda. Tra le novità proposte troviamo, tra gli altri, il rossetto lucido Rouge Coco Bloom e l'esclusivo blush logato Dousseur Dekinox. Imperdibile.

Tonalità ricche in sfumature calde. Il trucco Dior per l'autunno punta a un raffinato minimalismo, per un effetto allover. La collezione include fard per guance satinate Dior Rouge, palette di ombretti Diorshow 5 Couleurs in texture opache, satinate e metalliche e rossetti luminosi, gli iconici Dior Addict.

Tonalità nude per una bellezza naturale e sofisticata. Il marchio francese - sotto la guida di Violette, direttrice creativa make up - lancia una linea che esplora le tonalità neutre restituendo prodotti da trucco di assoluta raffinatezza: rossetti ricaricabili - sia satinati che opachi - palette di ombretti e un mascara marrone caldo. Must!

Una collezione colorata ispirata al metaverso per il marchio budget friendly. A caratterizzare la gamma nuance fredde e riflessi olografici, perfetti per creare affascinanti bagliori su viso, labbra, occhi e unghie.

Una nuova linea trucco d'ispirazione couture, che attinge dall’eredità della moda avanguardista della Maison. Rabanne Makeup è disponibile in esclusiva da Sephora Italia dal 12 settembre. A caratterizzare la linea pack lucidi in finitura metallica. Nessun dettaglio è lasciato al caso: ogni prodotto si ispira ai codici, ai simboli e alle icone della passerella, tra cui l’iconica bag 1969 e i gioielli XL.

6. Collezioni make up autunno inverno 2023 2024: Lancome x Louvre

Lancome crede che "la bellezza sia un’arte vivente", per questo lancia una collezione speciale in edizione limitata, creata in collaborazione con uno dei musei più famosi al mondo: il Louvre di Parigi. La gamma propone sei prodotti speciali custoditi in pack ricercati, per una "celebrazione della divinità femminile". Palette di ombretti, rossetti e l'iconico siero Genifique in veste artistica.

Per un trucco caldo ad alto impatto, il marchio italiano propone una limited edition da non perdere. Color ruggine, amaranto, verde oliva e verde petrolio creano contrasti originali su palpebre, labbra e viso.

8. Collezioni make up autunno inverno 2023 2024: Prada Beauty

Il marchio di moda italiano propone una linea di bellezza che include Skin & Color: skincare e trucco dal packaging eco-progettato, con formule skin-conscious. Pack ricaricabili e formule efficaci che si adattano alla pelle unite a colori ad alto impatto. Una delle linee più attese di stagione.

Carica o relax? Il marchio italiano propone una collezione fun & cozy, caratterizzata da nuance calde e texture fondenti, perfetta per vivere un autunno glam.

Charlotte Tilbury celebra i 100 anni di successi e magia di Disney con una collezione iconica in edizione limitata. Questa collezione comprende delle versioni esclusive e celebrative dei prodotti più famosi del marchio inglese: Magic Cream, gli illuminanti Beauty Light Wand nelle nuance Spotlight, Pink e Gold - e una preziosa pochette Beauty Wish Make-up Bag. Tutti i prodotti sono personalizzati con la silhouette di Trilli.

Una collezione raffinata che gioca con le tonalità nude con guizzi di verde militare e terracotta sulle labbra. Come spiegato dal brand, questa linea "si rivolge ad una donna urbana, affascinante, decisa e molto sicura di sé". In vendita da fine settembre.

Lanciata sul mercato quest'estate, questa collezione super fun continua a essere un must anche nella stagione fredda. Palette di ombretti, rossetti pop e persino uno specchietto a forma di telefono cellulare vintage. Da collezione!

Una nuova linea di rossetti effetto velluto per labbra voluttuose a lungo. Dalla formula cremosa 2 in 1, questa novità funge da primer e da lipstick, per un effetto no transfer e anti sbavature. I colori disponibili sono 8, di grande tendenza.

POTREBBE INTERESSARTI:

Nuovi prodotti make up Autunno Inverno 2023 2024 per un rientro al top

Come pulire i pennelli da trucco: tutti i consigli e i tool adatti

Glazed lids: il trucco occhi effetto bagnato (super luminoso!) da provare adesso

Il mascara rosso è il prodotto beauty più cool (scopri come indossarlo)

Latte make up: il trucco caldo in stile anni '90 che vi farà impazzire