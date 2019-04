Vi spieghiamo cos'è una CC Cream, a cosa serve, che differenza c'è con la BB Cream e quali sono i prodotti migliori da provare



Subito dopo il boom delle bb cream sono arrivate sul mercato le cc cream, anch'esse un grande must della cosmesi coreana.

Cosa sono le cc cream

Come per le bb cream, anche le cc cream non possono essere ridotte al concetto di semplice crema colorata. Anche in questo caso infatti si tratta di un prodotto ibrido tra make up e skincare.

Se le bb cream servono a perfezionare la pelle soggetta a imperfezioni, le cc cream sono dedicate a chi ha necessità di uniformare il colorito, correggendo le discromie, oltre a proteggere la pelle come un vero e proprio trattamento.

Come funzionano

Le cc cream ontengono dei pigmenti correttivi che regalano un colorito omogeneo, con un effetto soft focus luminoso.

Hanno inoltre principi attivi idratanti e antiossidanti, evitano che la pelle subisca troppi danni dagli agenti esterni, grazie anche a un fattore di protezione solare da medio a elevato, rendendole la soluzione ideale durante la bella stagione al posto del classico fondotinta.





Le cc cream migliori

Qui vi suggeriamo le 10 cc cream top da provare, per tutte le esigenze.



È da anni il prodotto best seller negli USA non solo tra le cc e bb cream ma tra i prodotti per la base viso in assoluto. Oltre ai pigmenti correttivi che esaltano la luminosità del viso, ha un'alta coprenza, una formula idratante e un effetto blurring. Esiste anche in versione oil free e illuminante.





Minimizza discromie e imperfezioni come macchie e pori dilatati, uniforma l'incarnato con un effetto bonne mine e, grazie alla formula con acido ialuronico e alla texture fresca e leggera, offre comfort e idratazione alle pelli sensibili che odiano sentire il fondotinta sulla pelle.



È indicata anche per le pelli più problematiche, grazie alla formulazione oil free. Oltre a correggere il colorito disomogeneo, rinforza le barriere della pelle contro l'aggressione degli agenti esterni, con l'aiuto di attivi antiossidanti.



È il prodotto migliore tra le soluzioni low cost. La formula è leggera, modulabile e non appiccicosa, lasciando la pelle idratata a lungo. I pigmenti correttivi regalano un effetto anti-stanchezza e anti-rossori, l'ideale per le pelli che soffrono gli sbalzi di temperatura e tendono ad avere un colorito grigio.



Un vero e proprio trattamento correttivo per le pelli che presentano forti discromie, come nel caso della rosacea. Copre alla perfezione ogni tipo di rossore, uniformandosi perfettamente con la pelle. Contiene l'estratto naturale di ambofenolo che aiuta a contrastare la comparsa dei rossori.



Una cc cream pensata per le pelli più stanche e dal colorito spento che necessitano di un flash di luminosità, adattandosi a ogni carnagione, donando un look disteso e riposato. Ha un finish semi-mat e protegge la pelle dall'invecchiamento precoce.



Una cc cream organica con certificazione ecocert, contiene un complesso di attivi specifici per proteggere il microbioma cutaneo dai danni dell'inquinamento ambientale e dalle radiazioni solari. Contiene acido ialuronico per un effetto levigante e rimpolpante, mentre corregge la pigmentazione del colorito.



Oltre a un effetto correttivo immediato sulle discromie, ne previene anche l'insorgenza. Con acido ialuronico e attivi antiossidanti protegge la pelle dall'invecchiamento, mentre la coprenza è costruibile e modulabile.



Grazie all'altissimo fattore di protezione solare può essere utilizzata quotidianamente in estate (ma non solo) per contrastare l'iperpigmentazione causata da raggi UVA, UVB e dalla luce blu emessa dai dispositivi elettronici. Ha un'azione correttiva e anti-recidiva sulle macchie.



L'ideale per pelli spente e disidratate che hanno bisogno di ritrovare una luminosità naturale. Contiene centella asiatica che aiuta a rendere la pelle più morbida e levigata, diminuendo i segni della stanchezza sul viso.



