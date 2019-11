Il calendario dell'Avvento beauty 2019 è uno degli oggetti del desiderio del Natale. Ecco i migliori tra make up, skincare, profumi e molto altro ancora

Alla ricerca del calendario dell'Avvento beauty 2019 dei vostri sogni? Ecco la nostra selezione dei migliori sul mercato tra make up, skincare, profumi e accessori d'eccellenza.

Tra le proposte più desiderate sicuramente c'è il calendario dell'Avvento Mac Cosmetics, ma anche quello di Sephora, il calendario dell'Avvento Kiko e la proposta low cost di Essence.

Tra le grandi novità in fatto di calendari dell'avvento quest'anno vediamo Pupa Milano, Lush e Armani Beauty. Trovate quello che fa per voi - da regalare o regalarsi per un Natale da favola - sfogliando la gallery.

Credits Ph.: Markus Spiske & Kira auf der Heide on Unsplash