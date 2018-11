Giochi di luce che si ispirano ai metalli liquidi, dall'oro al bronzo, per un look glowing sempre più intenso



L'effetto metallo liquido è il make up più cool del momento, portando il trucco glowing a un nuovo, scintillante, livello.

Le particelle luminose si fanno ancora più fini e impercettibili, regalando però un flash di luce mai visto prima.



Il bello del bronzer e dell'illuminante liquido? La possibilità di dosarli e miscelarli secondo i nostri gusti ed esigenze, creando il nostro mix di luminosità custom made.

Utilizzateli in quantità minima per il make up da giorno, nei punti strategici, magari miscelati alla crema o al fondotinta.

Per la sera, via libera a un'applicazione più intensa, nelle tonalità dell'oro o del bronzo.

Scoprite tutti i prodotti da non lasciarvi scappare per un nuovo effetto glow di cui vi innamorerete all'istante.

Il più mitico dei bronzer in formato liquido, per controllarne meglio l'applicazione e renderlo assolutamente flawless.



Una fresca texture in gel che scorre facilmente sulla base viso senza effetto macchia.



A seconda della tonalità, potete scegliere tra bronzer e illuminante, per customizzare al massimo il vostro make up glowing.



Una bb cream leggera a effetto bronzing, da utilizzare sola o come base per un look bonne mine.



Un bronzer liquido con contagocce da utilizzare come se fosse un acquerello, leggero e a effetto illuminante, con estratti antiossidanti.



Tantissime tonalità per creare il vostro illuminante su misura, nella sfumatura metallica che preferite.



Realizzare un trucco strobing è molto più facile con un illuminante liquido, da utilizzare come base, miscelato al fondotinta o per mettere in risalto i punti luce.



Lo sculpting del momento è luminoso e naturale. Scegliete un bronzer dalla texture liquida per dosarlo e scolpire il viso con un tocco di luce.



Un prodotto multitasking da utilizzare non solo sul viso, ma anche su occhi e labbra. Dona un tocco di luce naturale in due tonalità, rosata o dorata.



Se vi piacciono i make up intensi, con un effetto metallico che non passa inosservato, questo è l'illuminante che fa per voi, pigmentato e altamente sfumabile.



Pura luce in una calda tonalità di oro rosa, da aggiungere ai prodotti di skincare, al fondotinta o da usare puro sopra al make up, con contagocce.



Gocce illuminanti in quattro tonalità per creare il vostro grado di luminosità preferito, da quello più intenso e metallico a quello più naturale.



Una texture leggera che dona un risultato naturale, regalando una luminosità non artefatta al volto. È arricchito con olio di cocco.



Ha una formula vegan friendly e le star lo adorano. È un illuminante in quattro tonalità adatte dalle pelli più chiare a quelle più scure.



La versione liquida del celebre illuminante dalla linea trucco del celebre truccatore. La formula in crema-gel regala un risultato sofisticato e naturale, ma estremamente luminoso.



Non mancano neppure le versioni low cost dell'illuminante liquido. Questo può essere utilizzato anche su tutto il corpo, perfetto per i vostri party look.



Un bronzer liquido dalle proprietà di skicnare anti-aging, per rassodare i contorni del viso e rendere l'incarnato più liscio ed elasticizzato.



Gocce metalliche per creare il vostro beauty look luminoso su misura, nelle tonalità rosata, dorata e bronzo.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Arwork by Elisa Costa