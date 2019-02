Non accenna a diminiure la k-beauty mania e la bb cream coreana continua a essere il prodotto più amato, ecco tutte le varianti di cushion da scoprire



Non c'è dubbio che l'innovazione cosmetica più importante degli ultimi anni sia stata la bb cream made in Korea, tanto da diventare il prodotto beauty più amato in assoluto.

L'evoluzione più importante della bb cream? La variante cushion, con il pratico pack compatto a cuscinetto. Ma anche in questo caso, i continui rinnovamenti non sono mancati ed ecco che sul mercato coreano non hanno mai smesso di uscire prodotti costantemente migliorati, dalle texture sempre più performanti e adatti a varie esigenze.

Abbiamo selezionato per voi le novità più interessanti da provare, per capire cos'è realmente una bb cream coreana nella declinazione più amata.

Il tipico cuscinetto cushion viene qui interamente sostituito da un disco forato da cui fuoriesce il prodotto con una semplice pressione, per una massima igiene e una quantità perfettamente misurata. In più, la formula ha una filosofia conscious e certificazione ecocert.



Grazie all'alta protezione SPF50 e alla presenza di attivi come la niacinamide e l'adenosina aiuta a prevenire il fotoinvecchiamento e ha un'azione illuminante e uniformante su discromie e macchie scure.



In questo caso il cuscinetto viene sostituito da una rete dalla texture compatta ed elastica, da cui deriva il nome di tension pact. La bb cream fuoriesce attraverso la rete nella giusta quantità per regalare un risultato super naturale e dal finish radioso, grazie alla formula in siero arricchita con cristalli.



Avete la pelle problematica o soffrite di acne? Questa è la bb cream che fa per voi perché riprende il concetto originario del prodotto e rende questo cushion "curativo", grazie alla formula che combatte l'infiammazione e controlla la produzione di sebo.



Ha una speciale struttura a nido d'ape - una via di mezzo tra il classico cushion e un tension pact - per rilascia una formula altamente idratante, con una copertura perfetta ma che offre al tempo stesso un risultato perfettamente naturale, come quello della pelle nuda.



Per chi ricerca le alte prestazioni tipiche di un fondotinta, ecco un cushion dall'altissima coprenza e a lunga tenuta, senza per questo rinunciare all'effetto healthy glow tipico delle bb cream coreane.



Più che un cushion, una bb cream compatta priva di cuscinetto o rete elastica, dalla formula arricchita con la famosa essence, un siero leggero per un surplus di idratazione e nutrimento. Perfetta in inverno e per le pelli disidratate.







Credtis Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa