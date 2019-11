Caldo, in perfetta palette con la stagione autunnale e adatto a quasi tutti gli incarnati. L'arancio conquista il make up e la palette degli hair stylist che propongono molte sfumature ginger

L’arancio si insinua tra i trend, complici la stagione in cui è sempre stato colore di punta e le molte teste rosse viste in passerella. Vitaminico in estate, ora assume accenti più caldi e si sposa molto bene con tutte le tonalità di pelle, ideale poi su quelle molto chiare.

L’arancio nel make-up



Tanto luminoso in estate, quanto romantico in autunno: l’arancio scalda l’incarnato e lo sguardo, per questo è ideale anche durante i mesi più freddi.

Colore dell’anno, grazie al Living Coral scelto da Pantone, in inverno si traduce nelle versioni più calde e meno cariche. Dimenticate quindi l’effetto vitamina C tipico della bella stagione ed evitate quindi tutte le scelte too much e gli accostamenti audaci.

In autunno questa tonalità diventa passe-partout per molte, soprattutto per le ragazze dai capelli rossi. Tra i look visti in passerella, quelli di Cedric Charlier e di Drome, ma l’arancio è perfetto anche sulle castane perché le riscalda e ne esalta il colorito. Le tonalità che poi lo accompagnano meglio sono il cioccolato, l’oro sia nella versione gold che pink, il terracotta. Se lo si vuole usare anche sugli zigomi, meglio puntare sul corallo perché fa sembrare lo zigomo più alto, oltre a donare immediata luminosità.

Tocchi ginger Gabriele Colangelo

Cedric Charlier

Drome



Kate Spade

Brock Collection

Cushnie



Liu Chao

Moon Young Hee



Ginger Hair



L’ultima in ordine di tempo a essere passata al ramato era stata Maria Carla Boscono, ma anche Nicole Kidman ha rispolverato il suo look naturalmente rosso sul set.

Questo è stato un anno ginger anche in fatto di capelli: il ramato piace per il suo calore, quella via di mezzo tra l’oro e il rosso. Multisfaccettato quanto basta, dona grande movimento al taglio e necessita di grande brillantezza, sono perfette quindi tutte le hair routine che puntano sul donare luminosità e luce immediata. Inoltre esalta particolarmente le lunghezze, meglio ancora se leggermente mosse o ondulate, per un bellissimo effetto vaporoso.