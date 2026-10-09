Smog, SPF resistente e trucco a lunga tenuta: forse il problema della vostra pelle non è la crema sbagliata, ma come vi struccate. La regola coreana della doppia detersione promette di cambiare tutto.

Uno studio dell'Università di Cambridge ha rilevato che nelle metropolitane le particelle inquinanti restano sospese a lungo per la scarsa ventilazione, soprattutto sulle banchine. Chi prende ogni giorno la metro di Milano, Roma o Napoli lo vede sulla propria pelle: grigiore, pori ostruiti, brufoletti che sbucano anche se la routine di pulizia sembra "a posto".

È qui che entra in gioco la famosa regola coreana della doppia detersione, diventata virale con la skincare che arriva da Seul. Due detergenti, cinque minuti in più la sera e la promessa di una pelle più pulita, luminosa e con meno pori in evidenza. Ma funziona sempre e per tutte, o rischia di essere l'ennesima moda che secca la pelle?

Perché in Corea la pulizia è la vera regola d'oro

Nella skincare coreana la vera ossessione non sono i sieri miracolosi, ma la pulizia. L'idea di base è semplice: se sulla pelle restano strati di sebo, filtri solari e particelle inquinanti, qualunque trattamento successivo lavora a metà. In Corea del Sud la doppia detersione è considerata il fondamento di ogni routine, più della maschera in tessuto o dell'ennesima crema illuminante.

Questa regola nasce da un principio di chimica quasi scolastico: "simile scioglie simile". Esistono impurità lipofile, cioè che amano i grassi, come trucco, sebo, alcuni tipi di protezione solare. E impurità idrofile, che si sciolgono meglio in acqua, come sudore, polvere, residui di inquinamento leggeri.

Un solo detergente fatica a rimuovere tutto con delicatezza, soprattutto se vivete in città e usate quotidianamente SPF e fondotinta a media o alta coprenza. È qui che la regola coreana diventa interessante anche per una pendolare milanese o romana: promette una pulizia più profonda, senza sfregare e senza ricorrere ogni sera a scrub aggressivi.

Cos'è la doppia detersione coreana e come si fa davvero

La doppia detersione coreana prevede due lavaggi consecutivi con prodotti di natura diversa. Primo passo: un detergente oleoso, che può essere olio, balsamo o burro struccante, da massaggiare sul viso asciutto per sciogliere trucco resistente, SPF, sebo e smog. Secondo passo: un detergente a base d'acqua, in gel, schiuma o latte, che completa la pulizia eliminando sudore, polvere e i residui del prodotto oleoso.

In pratica si applica quasi sempre la sera, quando sul viso si è accumulato di tutto. Le linee guida dell'American Academy of Dermatology ricordano che lavare il viso più di due volte al giorno può irritare la barriera cutanea, soprattutto se si usano detergenti aggressivi. Per molte di voi, quindi, la doppia detersione ha senso solo la sera, mentre al mattino basta un detergente delicato o persino solo acqua tiepida, in base al tipo di pelle.

Il gesto corretto è meno complicato di quanto sembri. Mani pulite, viso asciutto, olio massaggiato per un minuto anche su occhi e labbra, poi risciacquo accurato. Si passa quindi al detergente acquoso, lavorato con movimenti delicati per altri 30-40 secondi, e si sciacqua con acqua tiepida. L'asciugamano si usa tamponando, mai strofinando, per non irritare le pelli più sensibili.

A chi serve davvero (e quando diventa il segreto di una pelle migliore)

Chi può davvero trarre beneficio da questa regola coreana? Sicuramente chi usa ogni giorno trucco coprente o waterproof, chi applica protezioni solari molto resistenti all'acqua, chi vive in città con forte inquinamento e chi ha pelle grassa o mista, soggetta a punti neri e brufoletti sottopelle. In questi casi la doppia detersione riduce il rischio di pori ostruiti e lascia la superficie cutanea più liscia, così il fondotinta si stende meglio e tiene più a lungo senza diventare lucido.

Al contrario, se non vi truccate quasi mai e usate una protezione solare leggera, due detergenti ogni sera possono essere troppo. Lo stesso vale per chi ha pelle sensibile, molto secca, con rosacea o eczema: qui la priorità è proteggere la barriera, magari con un solo detergente cremoso. Segnali che state esagerando con la pulizia sono pelle che tira dopo il risciacquo, bruciore, arrossamenti frequenti, pellicine intorno a naso e bocca, bisogno continuo di creme molto ricche.

Per molte lettrici la versione più intelligente della doppia detersione è minimalista: due prodotti ben scelti, cinque minuti in bagno e stop. Un olio leggero non comedogeno seguito da un gel schiumogeno delicato per le pelli miste; un balm morbido e un latte detergente senza schiuma per quelle secche. Con qualche settimana di costanza i risultati possibili sono concreti: meno "puntini" sottopelle, grana più uniforme, pelle più luminosa anche al naturale e trattamenti serali che sembrano funzionare meglio, perché trovano davvero la strada libera.