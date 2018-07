Focus sullo stile della modella canadese Winnie Harlow

Classe 1993, Winnie Harlow è una modella canadese celebre in tutto il mondo.

Winnie - al secolo Chantelle Brown-Young - ha debuttato nel 2014 nel programma American's Next Top Model, dove è arrivata in semifinale.

Amata dal pubblico per il suo stile originale e la sua fierezza nello sfoggiare la vitiligine, una condizione cronica che dall'età di 4 anni ne modifica la pigmentazione della pelle in molte zone del corpo, Winnie è divenuta nel giro di poco tempo il volto di marchi importanti come Desigual, Diesel e Swarovski.

Scoprite lo stile di Winnie Harlow con focus su trucco e capelli continuando a leggere questo articolo.

Trucco occhi color taupe e rima inferiore colorata di verde, in abbinamento all'abito da sera.

Soft smokey e labbra glossate per Winnie Harlow. I capelli sono mossi, voluminosi e lucidi.

Chioma riccia con trucco leggero nei toni dell'argento.

Winnie Harlow con i capelli biondi e lunghi dal look mosso.

Chioma liscia in castano scuro e trucco occhi felino nei toni del verde scuro, in perfect match con l'abito.

Hairlook mosso e voluminoso. Il trucco occhi è neutro, corredato da sopracciglia statement.

Nude look con incarnato levigato e ciglia finte chilometriche.

Ciglia da cerbiatta e chioma extra luga dallo styling sinuoso.

Casual look da giorno per Winnie, che sfoggia un maxi bun voluminoso.

Capelli super ricci e total look nei toni del marrone.

Labbra nude e acconciatura scultura con chignon alto e strutturato.

Il classico trucco occhi smokey eyes abbinato a un hairlook mosso.

Winnie Harlow con i capelli corti. Il trucco è fresco: eyeliner blu elettrico e labbra glossate.

Rossetto rosso per la modella in un beauty look da gran sera, con capelli sciolti e lisci.

Un'altra acconciatura capelli corti con trucco occhi nei toni del bronzo e labbra lucide al naturale.

Shortcut afro e rossetto color ciclamino per Winnie in passerella.

Top knot alto per un beauty look glamour.

La modella canadese sfoggia un trucco semplice con eyeliner nero e capelli bicolore in nero e grigio.

Beauty look edgy con labbra burgundy, occhi bistrati di nero e chioma super voluminosa.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa