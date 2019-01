Il personaggio di Veronica Lodge, interpretato da Camila Mendes, sfoggia sempre un make up sofisticato. Scoprite insieme a noi come ricrearlo

Intrigante e misteriosa, Veronica Lodge attira tutti gli sguardi su di sé dal suo arrivo a Riverdale. Il suo signature look è ad alto impatto, sempre curato e sofisticato.



Il focus è sempre sulle labbra, i suoi colori preferiti vanno dal prugna al vinaccia, mentre sugli occhi non manca mai l'eyeliner nero. Ma anche i dettagli rivestono una grande importanza, come le sopracciglia iperdefinite e le unghie dark.



Volete provare a ricreare il make up del personaggio interpretato da Camila Mendes nella serie già diventata cult? Ecco come realizzarlo con 5 prodotti.

Le sopracciglia bold



Le sopracciglia sono importantissime per rendere più deciso lo sguardo e rendere più sofisticato il look. Mettele in risalto con un prodotto specifico in crema e tracciate un arco ben definito fino alla punta.



Il prodotto consigliato: Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade



Il trucco occhi neutro



Veronica opta sempre per un ombretto opaco nei toni neutri per definire la v esterna e la piega dell'occhio, mentre sulla palpebra mobile stende un ombretto color carne.



Il prodotto consigliato: Dior Backstage Eye Palette



Il cat-eye make up



Lo sguardo di Veronica è intenso e magnetico, soprattutto grazie alla linea di eyeliner di medio spessore che si estende oltre la palpebra con un flick felino.



Il prodotto consigliato: Kat Von D Tattoo Liner Trooper



Le labbra color vinaccia



Veronica non esce mai di casa senza rossetto, che predilige nelle tonalità profonde con un tocco di viola.



Il prodotto consigliato: MAC Cosmetics Retro Matte Liquid Lipcolour Oh Lady



Lo smalto dark



Per completare il suo look, Veronica sceglie sempre uno smalto scuro come il nero o il borgogna scurissimo.



Il prodotto consigliato: Chanel Le Vernis Rouge Noir