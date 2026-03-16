Agli Oscar 2026 vincono le unghie nude che si classificano come un must-have per chi desidera una manicure curata ma elegantissima allo stesso tempo. Scoprite le più belle viste sul red carpet

Se amate un look raffinato e senza tempo, le unghie nude sono la scelta ideale. Versatili, sofisticate e perfette in ogni stagione, queste tonalità valorizzano ogni tipo di nail art con discrezione ed eleganza. Le celeb lo sanno benissimo: non a caso sono state protagoniste anche sul red carpet degli Oscar 2026, dove molte star hanno scelto manicure nude per completare abiti spettacolari senza rubare la scena. Dai beige lattiginosi ai rosati trasparenti, queste nuance illuminano le mani e si abbinano a qualsiasi outfit con naturalezza. Ma perché sono così popolari? Ve lo raccontiamo nel prossimo paragrafo - con una selezione dei migliori nail look da provare.

Le unghie nude trasparenti di Elle Fanning

Le più "naturali" ma sofisticate allo stesso tempo: non rubano la scena e sono ideali su qualsiasi forma di unghia.

Il beige luminoso di Heidi Klum

Perfettamente abbinate al long dress.

Unghie nude con base lattiginosa e microsfere gold per Danielle Brooks

Per chi desidera una manicure super catchy.

Unghie nude rosa chiaro per Barbie Ferreira

Una sola parola: elegantissime (e accostate alla perfezione con l'abito blu elettrico).

Smalto creamy pink sulle unghie di Shunika Terry-Jennings

Rosa gold con finish metallico sulle mani di Nischelle Turner

Fake french manicure per Chase Infiniti e Nicole Kidman

Unghie bianco lattiginoso chrome per Teyana Taylor

Il colore più bello fra tutti e anche quello che consigliamo per le nail art della primavera estate 2026.

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