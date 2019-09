La Maison parigina l'ha scelta come testimonial della nuova campagna maquillage: ecco la storia e i beauty look più belli di Theodora Quinlivan

Occhi grandi, lentiggini, sguardo dolce ma deciso. Impossibile non notarla alle sfilate: su Theodora Quinlivan, modella trasgender 25enne di Boston, il mondo della moda aveva già da tempo puntato lo sguardo.

Il primo fu Nicolas Ghesquière, nel 2015, allora creative director di Louis Vuitton, e poi una lunga lista di nomi come Dior Haute Couture e più recentemente, Moschino, Alexander Wang, fino a Chanel che, intercettando le grandi trasformazioni nel mondo dell'industria fashion, l'ha scelta come nuova testimonial beauty, prima modella transgender in una campagna della Maison parigina.

Un traguardo importante, per Theodora, che su Instagram rivela la sua grande felicità: lacrime di gioia, finalmente, dopo anni di grande sofferenza caratterizzati da bullismo a scuola, difficoltà in famiglia – una padre che non ha mai accettato la sua sessualità - i primi problemi sul posto di lavoro, le aggressioni, cose che ora appartengono al passato perché «questa è una vittoria che riscatta tutto quello che ho vissuto».

La storia di Theodora, Teddy per gli amici e sui social, rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha visto altre persone transgender farsi lentamente strada nel mondo della moda e del beauty: Lea T per Pantene, per esempio, ma anche Valentina Sampaio per Victoria's Secret.

Attivista LGBT, nel 2017 Theodora ha fatto coming out - spinta da ragioni personali ma anche dal suo impegno nel mondo LGBT - in una intervista alla CNN.

«Mi hanno sempre detto che il genere è solo o questo o quello – ha affermato davanti alla telecamera – ma oggi, so che il genere è uno spettro ben più ampio di quanto avessi mai potuto immaginare in precedenza».

Noi di Grazia.it abbiamo seguito in questi ultimi due anni l'evoluzione della carriera di Theodora Quinlivan e tifato per lei sin dal primo momento.

In questa gallery trovate tutti i suoi beauty look più belli: se siete in cerca di un trucco occhi originale, vi consigliamo di ispirarvi alla modella statunitense. Scoprite perché.

Theodora Quinlivan Beauty Look Graphic Liner: linee a zig-zag per un look d'impatto.

Black eyes: un trucco che rende subito più profondo lo sguardo.

Eyeliner nero opaco: mood orientale per valorizzare i bellissimi occhi di Teddy.



Eyeliner all'insu: la riga baby sempre molto versatile.

Multicolor: il trucco occhi geometrico per chi ama osare.

Effetto leggermente vissuto per questo make-up punk style.



Non solo occhi bistrati: la modella sfila anche con un trucco naturalissimo che mette in primo piano l'incarnato omogeneo.

Teddy ama anche giocare con l'hair look: molto belle queste treccine abbinate a un trucco appena accennato.

Effetto sfumato soft: per un finish più discreto.



Credit ph: Getty Images