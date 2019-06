Se cercate un beauty look sofisticato e naturale prendete ispirazione da Scarlett Johansson alla première di Endgame

Alla première di Avengers Endgame, Scarlett Johansson è apparsa più in forma e raggiante che mai.

Merito (anche) del beauty look naturale, luminoso e curato nei minimi dettagli, e del long bob voluminoso e texturizzato.

Ombretti matte dai toni neutri, matita nera e tanto mascara, una base viso radiosa e labbra rosate. Se siete in cerca di ispirazione per un look elegante che metta in risalto la vostra bellezza naturale, prendete appunti.

Abbiamo selezionato tutti i prodotti con cui potete replicare il trucco di Scarlett, più un prodotto must have per capelli da favola.

Un prodotto multitasking che può essere utilizzato come primer, fondotinta o illuminante. Si tratta di un booster di luminosità con effetto perfezionatore che minimizza le imperfezioni e le linee d'espressione.



Una texture morbida e cremosa come una mousse che asciuga con un effetto cream-to-powder, per un risultato modulabile e molto naturale, dal finish soft matte.



Quando si tratta di ombretti opachi nelle tonalità basic non scendete a compromessi e scegliete formule professionali che vi possano garantire scrivenza, sfumabilità e durata.



Per dare un tocco glam al vostro trucco occhi, applicate un ombretto scintillante dai bagliori argentati nell'angolo interno dell'occhio (serve anche per ingrandire lo sguardo).



Scarlett ha una rima cigliare molto ben definita, grazie a un sottile tratto di matita nera sfumata. Sceglietene una dalla mina non troppo morbida e waterproof per evitare sbavature.



Le ciglia extra black, dal volume maxi, sono le protagoniste del look. Questo mascara offre un effetto modulabile e una texture leggera che non appesantisce le ciglia.



Un rossetto innovativo che unisce la lunga tenuta del lipstick classico alla brillantezza del gloss e al comfort di un balsamo labbra.



Per ottenere un long bob di grande effetto, vi serve un prodotto texturizzante e volumizzante che vi aiuti a sollevare le radici e a dare definizione alle ciocche.



Credits Ph.: Getty Images