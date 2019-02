Premio Oscar e musa di Almodóvar, Penelope Cruz è una delle regine incontrastate del red carpet. Qui vi spieghiamo perché

Se "Tutto su mia madre" di Almodóvar è stata la pellicola che ha segnato in maniera definitiva la sua carriera, Penelope è sotto i riflettori ininterrottamente dal 1992, quando debuttò sul grande schermo in "Prosciutto Prosciutto" di Bigas Luna. Oggi, invece, è la protagonista di "Tutti sanno" dove recita, accanto al collega e marito Javier Bardem, la parte di una donna spagnola che vive a Buenos Aires e che decide di tornare a casa a Madrid con il marito e i figli.

Oltre alla bravura, l'attrice ha un'eleganza e una bellezza particolare che cattura gli sguardi. Ecco tutti i punti di forza e i migliori beauty look di Penelope Cruz visti sul red carpet.

Trucco occhi e labbra beige

L'attrice preferisce il make up nude con toni caldi che riprendono il sabbia o le luci soffuse dei tramonti. Con il suo incarnato leggermente scuro, sono perfetti.

Soft smokey eyes

Tra il nero e il marrone, le polveri si sfumano e si combinano per dare profondità allo sguardo ma con discrezione ed eleganza.

Mai senza kajal

Osservando i beauty look di Penelope Cruz, noterete che non si fa fotografare mai senza un kajal lungo il contorno degli occhi. Obiettivo sguardo languido ma deciso.

Sopracciglia folte

Lo sguardo è incorniciato da sopracciglia scure ma sempre ordinate e mai "wild": sono un tocco di classe per un beauty look ladylike.

Trucco sui toni del rosa

Oltre ai beige nude e agli smokey eyes scuri, un altro colore che l'attrice ama è il rosa che sceglie per dare definizione alle labbra o per vivacizzare le gote.

Effetto sunkissed

Per dare maggiore risalto all'incarnato olivastro, niente di meglio che un look pelle baciata dal sole: basta un bronzer shimmer per enfatizzare i punti luce.

Hot rouge

Penelope posa come testimonial per una marca di bellezza e non possiamo fare a meno di notare il rossetto rosso carminio: un colore che adoriamo sulle sue labbra!

Trucco anni Ottanta

Volume hair, sopracciglia bold e labbra luminose: Penelope è perfetta anche con un make up che ricorda i mitici Eighties.

Rosso scuro e sculpting

Una variante per le labbra è questa tonalità più scura abbinata a uno sculpting più deciso: classico look per enfatizzare i bellissimi lineamenti quando si posa per una campagna pubblicitaria.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: GettyImages